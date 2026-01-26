¿Qué pasó con Gonzalo Valle? Detención, sanción y golpe a la pretemporada de LDUQ

Gonzalo Valle es tendencia en redes sociales. No por una atajada imposible, no por una noche heroica con Liga de Quito ni por aquel partido memorable ante Brasil en el Monumental en las eliminatorias 2026. Esta vez, su nombre recorre las redes por un error que duele más que un gol en contra.

El arquero albo y seleccionado nacional se perderá 20 días clave de la pretemporada 2026. El motivo quedó registrado en un parte oficial y en la conversación digital del país. El viernes 23 de enero, a las 22:11, en una redada de tránsito realizada en la avenida de La República y Diego de Almagro, en Quito, Valle fue detenido tras una prueba de alcoholemia. El resultado del alcohotest N.° 923 marcó 1,44 g/l, cifra que activó el procedimiento inmediato.

Alexander Domínguez (d) tomará el lugar del lesionado Gonzalo Valle (i). ARCHIVO / EXPRESO

Fue sancionado en don dinero y detención

Gonzalo Valle detenido: el arquero de Liga Quito asume sanción y ofrece disculpas Leer más

La audiencia contravencional se desarrolló el 24 de enero y duró 35 minutos. El juez Víctor Romero Zumárraga dictó sentencia condenatoria conforme al artículo 385, inciso 1, numeral 3 del COIP (Código Orgánico Integral Penal de Ecuador). La resolución fue clara: multa de tres salarios básicos unificados (1.446 dólares), suspensión de la licencia por 60 días y 20 días de privación de libertad en el Centro de Detención de Infractores de Tránsito de la AMT. De no existir cambios, Valle saldría el 13 de febrero.

RELACIONADAS Inter Miami de Messi enfrentará a Independiente del Valle en Puerto Rico

El caso tiene un matiz médico. Desde octubre de 2025, el golero presenta dolor crónico de rodilla, edema y limitación funcional, con diagnóstico de trastorno interno. Ante el juez, Valle fue directo: “Tengo una ruptura de ligamentos cruzados y necesito terapias diarias para evitar dolores crónicos. Pido disculpas”. Se analiza su traslado temporal a una clínica con aval médico, por lapsos de una o dos horas.

RELACIONADAS El emotivo mensaje de Justin Lerma que ilusiona al Borussia Dortmund

Valle pidió disculpas públicas a la hinchada, a Liga de Quito y a su entorno profesional. Asumió su responsabilidad y solicitó respeto para su intimidad y la de su familia. El arquero que supo sostener el arco ante gigantes hoy enfrenta el partido más incómodo: el de aprender del error y volver a empezar.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!