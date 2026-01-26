Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Deportes

Gonzalo Valle, tendencia en Ecuador: lo que ocurrió y la decisión judicial.
Gonzalo Valle, tendencia en Ecuador: lo que ocurrió y la decisión judicial.Cortesía LDU

¿Qué pasó con Gonzalo Valle? Detención, sanción y golpe a la pretemporada de LDUQ

Gonzalo Valle enfrentó una audiencia contravencional en Quito y recibió sanciones económicas y penales

Gonzalo Valle es tendencia en redes sociales. No por una atajada imposible, no por una noche heroica con Liga de Quito ni por aquel partido memorable ante Brasil en el Monumental en las eliminatorias 2026. Esta vez, su nombre recorre las redes por un error que duele más que un gol en contra.

RELACIONADAS

El arquero albo y seleccionado nacional se perderá 20 días clave de la pretemporada 2026. El motivo quedó registrado en un parte oficial y en la conversación digital del país. El viernes 23 de enero, a las 22:11, en una redada de tránsito realizada en la avenida de La República y Diego de Almagro, en Quito, Valle fue detenido tras una prueba de alcoholemia. El resultado del alcohotest N.° 923 marcó 1,44 g/l, cifra que activó el procedimiento inmediato.

Gonzalo y Dida
Alexander Domínguez (d) tomará el lugar del lesionado Gonzalo Valle (i).ARCHIVO / EXPRESO

Fue sancionado en don dinero y detención 

Liga de Quito vs. Palmeiras, Copa Libertadores 2025, Gonzalo Valle, arquero, lesión

Gonzalo Valle detenido: el arquero de Liga Quito asume sanción y ofrece disculpas

Leer más

La audiencia contravencional se desarrolló el 24 de enero y duró 35 minutos. El juez Víctor Romero Zumárraga dictó sentencia condenatoria conforme al artículo 385, inciso 1, numeral 3 del COIP (Código Orgánico Integral Penal de Ecuador). La resolución fue clara: multa de tres salarios básicos unificados (1.446 dólares), suspensión de la licencia por 60 días y 20 días de privación de libertad en el Centro de Detención de Infractores de Tránsito de la AMT. De no existir cambios, Valle saldría el 13 de febrero.

RELACIONADAS

El caso tiene un matiz médico. Desde octubre de 2025, el golero presenta dolor crónico de rodilla, edema y limitación funcional, con diagnóstico de trastorno interno. Ante el juez, Valle fue directo: “Tengo una ruptura de ligamentos cruzados y necesito terapias diarias para evitar dolores crónicos. Pido disculpas”. Se analiza su traslado temporal a una clínica con aval médico, por lapsos de una o dos horas.

RELACIONADAS

Valle pidió disculpas públicas a la hinchada, a Liga de Quito y a su entorno profesional. Asumió su responsabilidad y solicitó respeto para su intimidad y la de su familia. El arquero que supo sostener el arco ante gigantes hoy enfrenta el partido más incómodo: el de aprender del error y volver a empezar.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Al menos 34 fallecidos por alud en Indonesia; 46 personas siguen desaparecidas

  2. Gobierno anuncia cambios en la lucha contra el crimen: ¿cuáles son las acciones?

  3. Falsos inspectores de Arcsa en Guayaquil: ¿cómo identificar a funcionarios reales?

  4. Hospital del Valle abrirá sus puertas en medio de controversias

  5. Cuenca mejora el transporte público con nuevas paradas y señalética

LO MÁS VISTO

  1. Colombia cierra sus puertas y el arroz de Ecuador queda a la intemperie

  2. El pingüino que camina solo hacia las montañas: la historia detrás del video viral

  3. El sueño de construir un Guayaquil metropolitano para fomentar su desarrollo al 2050

  4. Noche Amarilla 2026: cuánto cuestan las entradas y qué artistas se presentarán

  5. Tres carriles de la Av. del Bombero cerrarán: conoce rutas alternas en Guayaquil

Te recomendamos