Noche Amarilla 2026: conoce la fecha, el estadio, el horario y el plan Barcelona SC

El conjunto amarillo afina su pretemporada en Guayaquil mientras la hinchada se alista para una nueva noche de fiesta

Barcelona SC tiene todo preparado para vivir la Noche Amarilla 2026, el evento que abre oficialmente su temporada y que se ha convertido en una tradición innegociable para la hinchada torera. La cita será el 31 de enero, en el Estadio Banco Pichincha, con una agenda que combina espectáculo, música y fútbol.

Las puertas del estadio se abrirán a las 14:00, mientras que el show arrancará a las 16:00, dando paso a una jornada que reúne a miles de aficionados en torno a la identidad amarilla. La propuesta artística contará con la presencia del Grupo Galé, referente de la salsa colombiana, y Zion, artista puertorriqueño, además de talentos nacionales.

El Grupo Galé de Colombia estará en la Noche Amarilla. Cortesía

Pocas entradas

En cuanto a boletería, la alta demanda ya dejó sin disponibilidad a varias localidades. Están agotadas General, Tribuna Marathon y palcos lateral y central. Los boletos restantes corresponden a Palco Bajo, Palco Pilsener y Suites, disponibles en la boletería del estadio.

Nuñez está listo para la Noche Amarilla

En el aspecto deportivo, el plantel canario desarrolla su pretemporada en Guayaquil, con la mira puesta en llegar en óptimas condiciones a la presentación oficial. Entre los refuerzos destaca el delantero uruguayo Sergio Núñez, quien asumió el reto con claridad: “Barcelona es un club grande, con mucha historia. La presión existe, pero es parte del desafío”.

Toto Núñez (i) conduce el balón durante un entrenamiento de Barcelona. GUSTAVO GUAMÁN / EXPRESO

Núñez también se refirió a la camiseta amarilla, un símbolo que empieza a sentir propio. Barcelona se alista para una noche que no solo inaugura la temporada, sino que reafirma su vínculo con la hinchada.

