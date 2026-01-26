La Noche Amarilla 2026 con entradas agotadas, ni Ronaldinho lo consiguió

La hinchada de Barcelona respondió de forma masiva y anticipada a la fiesta del 31 de enero

La Noche Amarilla 2026 de Barcelona SC registra una alta demanda de público a varios días de su realización, impulsada principalmente por el costo accesible de las entradas. Las localidades populares se agotaron de manera anticipada, marcando una respuesta contundente de la hinchada torera. Las generales costaban 12 dólares, y fueron las primeras en terminarse.

Ángel Encalada, socio del club y responsable del local Pollos a la Brasa Barcelona —punto tradicional de venta de boletos— en el centro de la ciudad confirmó que la comercialización concluyó la tarde del domingo 25 de enero de 2025.

“La general sur Carlos Muñoz se terminó el viernes y la general norte el domingo 25 de enero. El último boleto lo compró Aníbal Bravo, hincha de la Sur Oscura de la cooperativa 6 de Julio”, señaló.

Aníbal Bravo y Ángel Encalada en la locura de las entradas a la Noche Amarilla. Cortesía

Las general las que se vendieron primero

La General Carlos Muñoz fue la localidad más solicitada y la primera en agotarse, evidenciando el interés del público por asistir al evento. Encalada atribuyó el éxito de la venta anticipada al precio de las entradas. “Doce dólares ha sido un valor muy bueno para el hincha. Ni cuando vino Ronaldinho se vio algo así”, afirmó. Mientras que Barcelona informó de manera oficial que el % 95 de toda la taquilla está agotada.

Actualmente, las localidades de General, Tribuna Marathon y palcos lateral y central están agotadas. Permanecen disponibles Palco Bajo ($50 para hinchas y $25 para socios), Palco Pilsener ($150) y Suites ($70), las cuales pueden adquirirse en la boletería Este del estadio Monumental.

El % 95 de las entradas con los socios e hinchas

Localidades disponibles para la #NocheAmarilla 2026 🏟️🎆



Adicionales de suite disponible, solo para copropietarios de suite.#BarcelonaMiPasión pic.twitter.com/RhhzXSfXTp — BARCELONA S.C. (@BarcelonaSC) January 25, 2026

La Noche Amarilla 2026 se desarrollará el viernes 31 de enero. La jornada iniciará a las 16:00 con presentaciones musicales del Grupo Galé y Zion y un show de luces. A las 19:00 se disputará el partido de presentación del plantel de Barcelona SC para la temporada 2026, que enfrentará a Guayaquil City de Damián Díaz.

