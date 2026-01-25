Gonzalo Valle y su castigo: cuándo cumple la pena, cuánto paga y la reacción de Loor

El arquero Gonzalo Valle de Liga de Quito asumió su responsabilidad y cumplirá la sanción impuesta por la justicia

El arco de Liga de Quito, tantas veces refugio y trinchera, hoy guarda silencio. Gonzalo Valle, el arquero que se ganó el respeto del país a fuerza de reflejos y regularidad, vive una pretemporada impensada, lejos de las canchas y más cerca de la reflexión. Un error fuera del campo lo colocó frente a la ley y al escrutinio público, tras ser detenido en una redada por un tema de alcoholemia.

Miguel Ángel Loor, presidente de LigaPro y dirigente que conoce de cerca al golero albo, decidió ponerle contexto al episodio sin maquillar la realidad. Fue directo, pero humano. “Gonzalo toda la vida ha sido un chico ejemplar. Esto ha sido un error que, lamentablemente, le puede pasar a cualquiera”, expresó, bajando la espuma a un caso que rápidamente se volvió tendencia.

Multa, sanción y sin licencia

Loor también miró más allá del momento y defendió la trayectoria. “Seguro saldrá pronto del problema y continuará su carrera de manera impecable, siendo lo que es, un profesional de primera y el mejor arquero del país”, sentenció, como quien entiende que el fútbol también es aprendizaje y no solo sentencia.

La justicia ya habló. Valle deberá cumplir una pena impuesta bajo el Código Orgánico Integral Penal: multa de tres salarios básicos unificados, una sanción económica de 1.446 dólares, suspensión de su licencia de conducir por 60 días y 20 días de privación de libertad, considerando atenuantes. La sanción se cumplirá en el Centro de Detención de Infractores de Tránsito de la AMT.

Gonzalo Valle ya pidi´ó disculpas

Mientras tanto Gonzalo Valle dio la cara. En un comunicado abierto ofreció disculpas a la hinchada, a sus compañeros y al club. “Asumo con total responsabilidad mis actos y las consecuencias que estos conlleven”, escribió, reconociendo el error y prometiendo aprender. Pidió respeto para su intimidad y la de su familia, mientras agradeció el respaldo recibido.

