Arsenal vs Manchester United: Alineaciones y dónde ver EN VIVO Premier League 2025-26

Arsenal, líder con 50 puntos, enfrenta a Manchester United, que busca meterse en la pelea por los torneos UEFA

Arsenal es el líder de la Premier League 2025-26.

Arsenal recibirá a Manchester United este domingo 25 de enero de 2025, correspondiente a la fecha 22 de la Premier League 2025-26, en un choque por la lucha del título y los puestos de clasificación europea.

(Te invito a leer: Arsenal celebra el regreso de Piero Hincapié para el duelo ante Manchester United)

El encuentro se disputará desde las 11:30 (hora de Ecuador) en el Emirates Stadium y promete ser uno de los choques más atractivos de la jornada.

Arsenal defiende el liderato ante la presión del Manchester City



Los Gunners, actuales líderes de la tabla de posiciones con 50 puntos, llegan con la presión de sumar una nueva victoria para mantenerse en la cima.

Piero Hincapié (c) es duda en el Arsenal dirigido por Mikel Arteta (d). ARCHIVO / EXPRESO

Esto se debe a que Manchester City, su inmediato perseguidor, ya ganó 2-0 a Wolves en esta fecha y alcanzó las 46 unidades. Un triunfo de Arsenal le permitiría ampliar la ventaja.

Jorge Luis Sánchez pide a la UAFE investigar el manejo económico de Emelec Leer más

Mikel Arteta apuesta por sus figuras para seguir en la cima

El equipo dirigido por Mikel Arteta contará con todas sus principales figuras. Bukayo Saka, Declan Rice y Martin Odegaard lideran a un Arsenal sólido en todas sus líneas, que ha mostrado regularidad y buen fútbol a lo largo de la temporada.

Piero Hincapié ya está recuperado, pero no sería titular

En cuanto al defensor ecuatoriano Piero Hincapié, ya se recuperó de sus molestias físicas y entrenó con normalidad junto al plantel, aunque no sería considerado en el once inicial.

Posible alineación de Arsenal para enfrentar a Manchester United

La alineación de Arsenal: Raya; White, Saliba, Gabriel y Timber; Zubimendi, Rice y Odegaard; Saka, Martinelli y Gyokeres.

Manchester United busca acercarse a los puestos de clasificación UEFA

Por su parte, Manchester United llega a este compromiso ubicado en la sexta posición de la clasificación con 35 puntos.

Manchester United busca sorprender a Arsenal. Cortesía

El conjunto dirigido por Michael Carrick busca un triunfo que le permita meterse de lleno en la pelea por los primeros lugares, que otorgan la clasificación a los torneos UEFA de la próxima temporada.

La alineación de Manchester United: Lammens; Dalot, Maguire, Martínez y Shaw; Casemiro, Mainoo y Fernandes; Dorgu, Diallo y Mbeumo.

Dónde ver EN VIVO el Arsenal vs Manchester United en Ecuador

En Ecuador, el Arsenal vs Manchester United se podrá ver EN VIVO a través del canal de televisión pagada ESPN y la plataforma digital Disney+.

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!