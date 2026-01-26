Bonos de deuda en Ecuador: ¿qué esperar de la recompra este 26 de enero?

El país retorna a mercados internacionales después de siete años con estrategia para extender plazos de deuda externa

Ecuador conocerá este lunes los resultados de su oferta de recompra de bonos de deuda externa después de que el viernes 23 de enero venciera el plazo para que los inversionistas presentaran sus bonos Global 2030 y 2035. El Ministerio de Economía y Finanzas anunciará el monto total que los tenedores pusieron a disposición del Estado para la recompra, mientras que el martes 27 de enero comunicará cuáles ofertas acepta finalmente, condicionado al cierre exitoso de la nueva emisión que financiará la operación.

La operación representa el primer regreso de Ecuador a los mercados internacionales de deuda en siete años, desde que emitió sus últimos bonos soberanos en 2019. Bloomberg reporta que Ecuador buscaría una venta de hasta $4.000 millones en nuevos bonos para financiar la recompra de los títulos existentes.

Colombia cierra sus puertas y el arroz de Ecuador queda a la intemperie Leer más

Esta cifra supera la estimación inicial de $3.000 millones que el Ministerio de Economía y Finanzas había proyectado en el Presupuesto General del Estado 2026 para nuevas emisiones de deuda externa.

El proceso abarca $3.040 millones en bonos Global 2030 y $6.500 millones en bonos Global 2035 elegibles para la recompra. Ecuador busca adquirir principalmente los títulos que vencen en 2030 para canjearlos por nuevos bonos con plazos extendidos.

Bloomberg reporta que funcionarios ecuatorianos han comunicado a los inversionistas durante las reuniones del roadshow que la nueva emisión podría estructurarse en varios tramos con vencimientos de 7 y 12 años para reemplazar los bonos de corto plazo, además de evaluar incluir un bono a 30 años como parte de la estrategia de extensión de plazos, de acuerdo con fuentes cercanas al proceso.

Alivio fiscal para Ecuador

La estrategia apunta al manejo de pasivos más que a la expansión del endeudamiento. Esta maniobra permitirá al país aliviar las presiones presupuestarias ante el crecimiento de los pagos de deuda externa que se intensifica desde 2026, liberando espacio fiscal sin aumentar agresivamente el stock total de deuda.

RELACIONADAS Ecuador vuelve al mercado de bonos para recomprar su propia deuda externa

Petroecuador cerró 2025 con menor producción petrolera y mayor gasto Leer más

El mercado ha recibido favorablemente la iniciativa, respaldado por los avances en el programa con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el entorno de mayor previsibilidad fiscal. El riesgo país cayó de 495 puntos el 14 de enero a 446 puntos el 23 de enero, reflejando la confianza de los inversionistas en la estrategia gubernamental.

La ministra Sariha Moya expresó confianza en lograr tasas por debajo del 10% para los nuevos instrumentos, mejorando el 10,75% conseguido en la última emisión de 2019. Bank of America y Citigroup coordinan la transacción como bancos colocadores principales.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? TE PUEDES SUSCRIBIR AQUÍ