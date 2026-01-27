Senae oficializa arancel del 30% y Colombia anuncia más gravámenes

Arancel del 30 % a productos colombianos entra en vigencia en Ecuador desde el 1 de febrero.

La guerra comercial entre Ecuador y Colombia escaló este martes 27 de enero con tres medidas que profundizan la crisis bilateral: la oficialización por parte del Senae del arancel ecuatoriano a productos colombianos, el anuncio colombiano de ampliar sus gravámenes del 30 % a más productos ecuatorianos y el pronunciamiento del Consejo Consultivo Empresarial Andino pidiendo diálogo urgente.

Te invitamos a leer | Arroz ecuatoriano en riesgo: las salidas internacionales ante conflicto con Colombia

Senae oficializa arancel a productos colombianos desde el 1 de febrero

El Servicio Nacional de Aduana (Senae) oficializó la aplicación del arancel del 30 % a productos colombianos con la publicación de la resolución, que entrará en vigencia el 1 de febrero, independientemente de su publicación en el Registro Oficial.

La resolución, firmada el pasado 24 de enero, establece una "tasa de seguridad" del 30 % sobre el valor en aduana de las mercancías que provengan o sean originarias de Colombia. El documento justifica la medida argumentando que se ha identificado una "omisión sistemática en los controles de salida de las mercancías en la República de Colombia".

Según el Senae, esta situación contraviene la Decisión 778 "Régimen Andino sobre Control Aduanero" de la Comunidad Andina (CAN), trasladando de forma injustificada la carga operativa, el riesgo fiscal y los costos de inspección al Estado ecuatoriano.

Colombia anuncia nuevos gravámenes a productos ecuatorianos

Horas después de conocerse la publicación oficial, Colombia respondió anunciando que aplicará el arancel del 30 % a más productos ecuatorianos. La ministra de Comercio, Diana Morales, confirmó que ya tienen listo un nuevo decreto que incluirá productos adicionales a los 23 ya gravados desde el pasado 23 de enero.

"Hoy estamos contemplando otro decreto que va a contemplar otro tipo de productos provenientes del Ecuador, también una imposición del 30 % de aranceles, de tal manera que busquemos ese equilibrio comercial", declaró Morales en rueda de prensa junto a la canciller Rosa Villavicencio y al ministro de Defensa Pedro Sánchez.

La canciller Villavicencio calificó como "inexplicable" la falta de voluntad de Ecuador para establecer diálogos. "Nos resulta inexplicable que no quieran hablar", expresó la funcionaria, quien propuso una reunión en Ciudad de Panamá durante el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, que se celebrará los días 28 y 29 de enero, donde coincidirán los presidentes Daniel Noboa y Gustavo Petro.

En paralelo a estas medidas, Ecuador había incrementado de $3 a $30 la tarifa que cobra a Colombia por el transporte de crudo por el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE), un aumento del 900 % que entró en vigencia el viernes 24 de enero. Este martes, el ministro de Minas y Energía de Colombia, Edwin Palma, calificó ambas decisiones como "nuevas agresiones". Esta medida responde a la suspensión colombiana de las exportaciones de energía eléctrica a Ecuador, anunciada como medida "preventiva para resguardar la soberanía y el abastecimiento nacional".

La resolución del Senae especifica que no estarán sujetas al arancel las mercancías bajo regímenes de admisión temporal, reimportación, tránsito aduanero, reembarque y vehículos de turistas. También excluye las importaciones petroleras y de generación energética, cuyo listado específico debe ser emitido en cinco días por la Dirección Nacional de Gestión de Riesgos y Técnica Aduanera.

Para efectos del control, todas las mercancías deberán someterse a canales de aforo físico, documental o físico no intrusivo, lo que podría generar demoras adicionales en las operaciones comerciales.

Colombia prohíbe por 30 días ingreso terrestre de arroz local tras escalada comercial Leer más

Empresarios andinos piden diálogo urgente ante impacto comercial

El Consejo Consultivo Empresarial Andino (CCEA), institución del Sistema Andino de Integración que agrupa a los principales gremios empresariales de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, manifestó su preocupación por las medidas adoptadas por ambos gobiernos. En una reunión realizada el lunes 26 de enero, los empresarios expresaron que la interrupción del comercio "impacta directamente en la producción, el empleo y los ingresos de sectores productivos y consumidores".

Declaración del Consejo Consultivo Empresarial Andino. pic.twitter.com/tgvwF9TDDJ — Comunidad Andina (@ComunidadAndina) January 27, 2026

El presidente pro témpore del CCEA, Juan Carlos Navarro, hizo un llamado urgente al diálogo bilateral. La organización recordó que "cualquier medida que sea adoptada debe necesariamente enmarcarse en lo dispuesto en el ordenamiento jurídico andino" y reafirmó su compromiso de colaborar con propuestas técnicas que fortalezcan la integración regional.

Los presidentes Petro y Noboa se encuentran en Panamá para participar en el Foro Económico de la CAF (Corporación Andina de Fomento), donde Colombia espera concretar una reunión ministerial para abordar la crisis. "Esperamos lograr un diálogo franco, sincero y constructivo con nuestros homólogos de Ecuador esta misma semana con el fin de evitar la implementación de aranceles", sostuvo la canciller Villavicencio.

Para más contenido de calidad SUSCRÍBETE A EXPRESO.