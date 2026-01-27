Daniel Noboa y Gustavo Petro se encontrarán en Panamá: ¿Habrá reunión?

El Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe, organizado por la CAF y el Gobierno de Panamá, reunirá este 28 y 29 de enero a ocho jefes de Estado, entre ellos Daniel Noboa y Gustavo Petro. La cita, que busca posicionar a la región en el escenario global, se convierte en un espacio clave para observar si los mandatarios de Ecuador y Colombia sostendrán un encuentro bilateral.

La expectativa es alta, pues las relaciones entre ambos países atraviesan uno de sus momentos más tensos en los últimos años. Noboa y Petro compartirán escenario con líderes como Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil), Rodrigo Paz (Bolivia), Bernardo Arévalo (Guatemala) y Andrew Holness (Jamaica). La presencia de ambos mandatarios en la inauguración del foro abre la posibilidad de un diálogo, aunque hasta ahora no se ha confirmado una reunión oficial.

La guerra arancelaria entre Ecuador y Colombia

La tensión entre Quito y Bogotá se agudizó el 21 de enero de 2026, cuando Ecuador anunció la imposición de un arancel del 30% a las importaciones provenientes de Colombia, bajo el argumento de que el gobierno de Petro no ha colaborado lo suficiente en la lucha contra el narcotráfico y la minería ilegal en la frontera común. Noboa presentó la medida como una “tasa de seguridad”.

La respuesta de Colombia fue inmediata: aplicó un arancel equivalente del 30% a 20 productos ecuatorianos y suspendió la venta de energía hacia Ecuador. Además, se han registrado nuevas tensiones en el transporte de crudo, con Ecuador incrementando tarifas para el uso de sus oleoductos por parte de Colombia.

Seguridad y cooperación en la frontera

Más allá de los aranceles, el trasfondo de la crisis bilateral está en la seguridad fronteriza. Ecuador ha insistido en que Colombia debe reforzar su presencia militar y policial en las zonas limítrofes, donde operan grupos armados vinculados al narcotráfico y a la minería ilegal. Noboa ha señalado que la falta de acción de Bogotá incrementa la presión sobre Ecuador, que enfrenta un repunte de la violencia en provincias como Esmeraldas y Sucumbíos.

Petro, por su parte, ha defendido una estrategia de seguridad basada en el diálogo con comunidades y en la sustitución de economías ilegales, lo que ha generado fricciones con la visión más punitiva del gobierno ecuatoriano. La cooperación antinarcóticos, históricamente un eje central de la relación bilateral, atraviesa un momento de incertidumbre.

¿Qué es el Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe?

El Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe es un espacio de diálogo de alto nivel que reúne a jefes de Estado, ministros, líderes empresariales, académicos y representantes de organismos multilaterales. Su objetivo es analizar los principales desafíos económicos y sociales de la región, así como proponer estrategias de cooperación e integración.

Organizado por la CAF – Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, junto con el Gobierno de Panamá y el apoyo de la OCDE, el foro es conocido como el “Davos latinoamericano” por su carácter estratégico y su capacidad de atraer a líderes internacionales. En su edición 2026, los temas centrales incluyen la transición energética, la digitalización de las economías, la seguridad regional y la inclusión social.

