Daniel Noboa y Gustavo Petro se podrían encontrar el 28 de enero en Panamá

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, asistirá los días 28 y 29 de enero al Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026 en Panamá. El evento reunirá a jefes de Estado, ministros y empresarios de todo el mundo, en un contexto de tensión energética entre Ecuador y Colombia.

La medida anunciada por Noboa, que aplicará desde el 1 de febrero una tasa de seguridad del 30 % a las importaciones desde Colombia, ha generado preocupación por el suministro eléctrico. Entre el 1 y 20 de enero se importaron en promedio 230 MW desde Colombia, el 51 % del total posible, según Cenace.

Aunque no está confirmada la presencia del presidente colombiano, Gustavo Petro , el comunicado de Presidencia de Panamá indica que altos funcionarios colombianos asistirán al evento. Esto abre la posibilidad de un diálogo directo sobre cooperación energética y comercio bilateral durante el foro.

Líderes internacionales y exjefes de Estado confirmados

Por otro lado, seis mandatarios confirmaron su asistencia junto a Noboa: Luiz Inácio “Lula” da Silva (Brasil), Bernardo Arévalo (Guatemala), Andrew Holness (Jamaica), Rodrigo Paz (Bolivia) y José Antonio Kast (Chile). El presidente brasileño será el orador principal del evento.

A su vez, ministros, viceministros y altos funcionarios de más de 25 países estarán presentes, incluyendo Colombia, México, España, India y Emiratos Árabes Unidos. También participarán exjefes de Estado como Iván Duque, Juan Manuel Santos, Laura Chinchilla, Eduardo Frei y Enrico Letta.

El foro reunirá a representantes de organismos internacionales como la La ONU (Organización de las Naciones Unidas), la OEA (Organización de los Estados Americanos), la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), la OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) y la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) estarán presentes en el foro., así como líderes empresariales globales. El objetivo es abordar los desafíos económicos de la región y definir estrategias conjuntas de crecimiento e inclusión.

Tensión energética y riesgos para Ecuador

Edwin Palma Egea, ministro de Energía de Colombia, calificó la medida ecuatoriana como una “agresión económica” y anunció el desmontaje de una resolución que permitiría al sector privado vender electricidad a Ecuador. Esto deja al Gobierno colombiano como único decisor de la cooperación energética binacional.

Fernando Santos, exministro de Energía, advierte que la decisión podría llevar a que Colombia limite las ventas solo a energía térmica, hasta cuatro veces más cara. Ricardo Buitrón, consultor en proyectos eléctricos, señala que la medida “aumenta el riesgo del suministro eléctrico para Ecuador”.

El foro será, entonces, un espacio donde se podría discutir el impacto de estas decisiones en la región, mientras se busca mantener la integración y la cooperación en sectores clave como energía, comercio y política internacional.

Colombia suspende temporalmente la venta de electricidad a Ecuador

A partir del 22 de enero, Colombia suspendió la venta de electricidad hacia Ecuador. La decisión se produce tras el anuncio de Noboa sobre la tasa de seguridad del 30 % a las importaciones provenientes del país vecino.

El Gobierno colombiano señaló que la medida responde a motivos técnicos, aunque expertos la vinculan con la tensión diplomática y el riesgo sobre el suministro eléctrico ecuatoriano. Este cambio refuerza la importancia de cualquier posible diálogo entre ambos países durante el foro en Panamá.

