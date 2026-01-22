Petro advierte medidas de reciprocidad tras arancel del 30 % impuesto por Ecuador

Petro cuestiona el arancel del 30 % de Ecuador y advierte una respuesta basada en el principio de reciprocidad

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, reaccionó este miércoles 21 de enero de 2026 a la tasa de “seguridad” del 30 % anunciada por el presidente Daniel Noboa, que se aplicará a varias importaciones que Ecuador realiza desde Colombia.

La medida fue justificada por el Gobierno ecuatoriano bajo el argumento de una supuesta falta de colaboración en la lucha contra la violencia vinculada al narcotráfico en la frontera común.

Petro vuelve a insistir en la libertad de Jorge Glas: ¿Qué hay detrás de su postura? Leer más

Respuesta bajo el principio de reciprocidad

Tras el anuncio, Petro indicó que Colombia actuará bajo el principio de reciprocidad frente a la decisión adoptada por Ecuador. En ese contexto, aseguró que su país ha intensificado los esfuerzos de seguridad en la zona limítrofe.

El mandatario detalló que las autoridades colombianas han incautado más de 200 toneladas de cocaína en la frontera, además de registrar cientos de combates contra estructuras criminales. Añadió que se han consolidado centros de articulación de inteligencia en coordinación con Brasil.

Hemos incautado más de 20O toneladas de cocaína.en la frontera con Ecuador, hemos hecho centenares de combates, y recuperado centenares de fusiles en la frontera. Combatimos a fondo el tráfico de narcotráfico hacia el sur por mar, tierra y aire. Ya logramos varios centros de… — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 22, 2026

Expansión de la violencia y pedidos pendientes

Petro también señaló que Colombia reconoce una expansión de la violencia y de las bandas criminales hacia territorio ecuatoriano, situación que, según dijo, requiere una coordinación más profunda entre ambos Estados.

En ese marco, mencionó que su Gobierno espera la entrega de Óscar Alcántara, alias El Mosco, quien estaría vinculado al asesinato del senador Miguel Uribe Turbay. “Nosotros ya hemos entregado grandes capos de bandas y mafias capturados en nuestro país y regresados al Ecuador”, sostuvo.

RELACIONADAS Colombia ordena suspender ventas privadas de electricidad a Ecuador

Llamado regional y recordatorio energético

Finalmente, el presidente colombiano extendió una invitación a Ecuador y a otros países de la región del Pacífico para avanzar en un gran tratado regional que permita la prohibición e incautación de insumos destinados a la producción de fentanilo.

Petro también recordó el comercio energético entre ambos países y el apoyo brindado por Colombia en momentos críticos para Ecuador. “Espero que el Ecuador haya agradecido que, cuando se nos necesitó, acudimos solidarios con la energía”, expresó.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!