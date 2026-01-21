Ministerio de Energía ordena suspender ventas privadas de electricidad a Ecuador

La medida fue tomada en reacción a la tasa de seguridad del 30 % para las importaciones de Colombia impuesta por Noboa

El anuncio del presidente Daniel Noboa, realizado este 21 de enero de 2026 en redes sociales, de aplicar una tasa de seguridad del 30 % a las importaciones provenientes desde Colombia, provocó una reacción del Ministerio de Energía de Colombia.

Edwin Palma Egea, ministro de Energía de ese país, rechazó este 21 de enero de 2026 la medida y la calificó como una “agresión económica” que rompe el principio de integración regional. En su pronunciamiento, publicado en su cuenta de X, sostuvo que la relación binacional, al menos en el frente energético, se ha caracterizado por “hechos, cooperación y solidaridad”.

Palma enfatizó que Colombia mantuvo la venta de energía a Ecuador cuando su sistema “más lo necesitó”, con exportaciones que en varias ocasiones superaron los 450 MW de manera sostenida, lo que equivale al 90 % de la capacidad de la infraestructura de exportación. Según el ministro, ese apoyo se sostuvo incluso cuando Colombia atravesaba una sequía hidrológica “más crítica de toda su historia” por los efectos del cambio climático, sin dejar de abastecer a los hogares colombianos.

Hemos hecho esfuerzos reales de cooperación con Colombia, incluso con un déficit comercial que supera los 1.000 millones de dólares anuales. Pero mientras hemos insistido en el diálogo, nuestros militares siguen enfrentando a grupos criminales atados al narcotráfico en la… — Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) January 21, 2026

Exportaciones, resolución y advertencia de reversa

El ministro añadió que, ante la posibilidad de niveles bajos en embalses ecuatorianos como Mazar y Coca Codo, el ministerio publicó recientemente una resolución para habilitar la participación de iniciativas privadas en las ventas de energía entre países, con el objetivo de ampliar la cooperación energética binacional ante eventuales déficits. Sin embargo, tras el anuncio de Ecuador, Palma informó que ordenó desmontar esa decisión.

Traspaso de Coca Codo Sinclair a PowerChina impone tres condiciones para Ecuador Leer más

Esto implicará que desde ahora esa decisión sea tomada solo por el Gobierno del presidente Gustavo Petro, precisa Fernando Santos, ministro de Energía y Minas. “En las condiciones actuales este cambio podría representar que el presidente de Colombia decida dejar de vender energía para Ecuador o que nos vendan solo energía térmica, que es hasta cuatro veces más cara”.

A esto se suma, que debido a los aranceles Ecuador deba cancelar una sobretasa por la importación de electricidad, lo que encarecería aún más este suministro, advierte Santos.

RELACIONADAS Gasolina baja en Estados Unidos y está por debajo de la Extra y Ecopaís en Ecuador

Este suministro es clave para Ecuador que tiene un sistema de generación eléctrico, que no es autosuficiente: depende de las importaciones de Colombia, alquiler de barcazas y hasta de autogeneración.

Solo entre el 1 y 19 de enero de 2026 se importaron en promedio 233 megavatios (MW) de energía desde Colombia, según información del Operador Nacional de Electricidad (Cenace). Esta potencia representa el 52 % del total que puede recibir el país desde la nación vecina (450 MW).

Rechazamos la medida arancelaria impuesta por Ecuador, una agresión económica que rompe el principio de integración regional.



En materia energética Colombia ha actuado con hechos, cooperación y solidaridad:



-Mantuvimos la venta de energía a Ecuador cuando su sistema más lo… pic.twitter.com/L8e7ao8AWo — Edwin Palma Egea (@PalmaEdwin) January 21, 2026

En su mensaje, Palma mencionó también un atentado sufrido en diciembre contra infraestructura eléctrica en el sur-occidente de Colombia, que afectó la capacidad de exportación. Aun así, indicó que se reconfiguraron circuitos para mantener los volúmenes de exportación que Ecuador requiriera, como parte de una respuesta coordinada entre fuerza pública, el ministerio, operadores de red y el operador del sistema.

La demanda de energía colombiana desde Ecuador

El funcionario colombiano detalló que la demanda diaria de energía en Ecuador oscila entre 92 y 100 gigavatios-hora (GWh-día) y que, según registros de exportación de XM, incluso después del atentado se han sostenido exportaciones cercanas a 8,0 Gwh-día (333 MW). En esa línea, señaló que, por acuerdos de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y la infraestructura eléctrica disponible, Colombia provee entre el 8 % y el 10 % de la energía que consume Ecuador.

Palma cerró con un llamado a evitar medidas unilaterales y priorizar el diálogo entre naciones, al considerar que decisiones de este tipo terminan afectando a las poblaciones de ambos países.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!