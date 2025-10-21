Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Mundo

Mundo, Colombia, Miguel Uribe, Elecciones presidenciales
Mujeres depositan flores junto a un retrato del candidato presidencial asesinado Miguel Uribe en el lugar donde le dispararon  en el barrio Modelia de BogotáAFP

Justicia colombiana condena a 21 años a implicado en magnicidio de Miguel Uribe

Carlos Mora, transportó al menor que disparó contra aspirante presidencial y usaba apps como fachada para mover armas

Uno de los implicados en el asesinato a tiros del aspirante presidencial colombiano Miguel Uribe, fallecido en agosto tras varias semanas en estado crítico, fue condenado a 21 años de prisión, informó este martes, 21 de octubre de 2025, la fiscalía.

RELACIONADAS

Según el ente acusador, Carlos Eduardo Mora González aceptó su responsabilidad en el atentado del 7 de junio en Bogotá contra el senador opositor al gobierno del izquierdista de Gustavo Petro, un hecho que sacudió la carrera a las elecciones presidenciales de 2026.

El condenado se encargó de transportar al sicario menor de edad, que fue sentenciado a siete años de reclusión. Por el magnicidio hay otros cuatro detenidos, pero aún no ha sido identificado el autor intelectual.

"Condujo y puso a disposición un vehículo para reconocer previamente el lugar en el que se perpetró el crimen y trasladó a otros involucrados en el atentado", informó la fiscalía en un comunicado.

Armas y estupefacientes

Nicolas Sarkozy

De presidente de Francia a la celda: Sarkozy ingresa a prisión por asociación ilícita

Leer más

Además, afirman que con la "fachada" de ser un conductor a través de plataformas virtuales de transporte "movilizó armas y estupefacientes". "Su participación en el plan criminal estuvo mediada por un ofrecimiento de cinco millones de pesos (unos 1.280 dólares)".

RELACIONADAS

Uribe, del derechista partido Centro Democrático, murió el 11 de agosto por heridas en la cabeza tras un brutal ataque armado durante un acto político en Bogotá.

El legislador opositor, de 39 años, pasó dos meses en una unidad de cuidados intensivos en un hospital de Bogotá, y murió tras sufrir una hemorragia cerebral.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. ATM realiza cierre vial en el centro de Guayaquil: esta es la razón

  2. Fausto Jarrín, exabogado de Correa, ahora asesor presidencial: Rovira lo confirma

  3. Gustavo Petro a Trump: “La cocaína ya no sale de Colombia... se está yendo por Manta”

  4. La parálisis presupuestaria en EE.UU. comienza a afectar la defensa nuclear

  5. One Piece y redes sociales, así protesta la Generación Z en Perú

LO MÁS VISTO

  1. Comió sushi en Ecuador y acabó en cuidados intensivos: el duro relato de Yuli Vargas

  2. Paulina Tamayo, la ‘Grande del Ecuador’, fallece a los 60 años

  3. Nestlé aplica recorte masivo: suprimirá 16.000 puestos de trabajo

  4. Temblor en Ecuador hoy: Sismo se sintió este 20 de octubre

  5. Luis Antonio Ruiz fue hospitalizado en España: lo que se conoce sobre su salud

Te recomendamos