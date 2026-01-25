Solicitan información por viaje de Lavinia Valbonesi en comitiva a Suiza

La asambleísta de la RC, Mónica Palacios, dice que "preocupa" el gasto público que habría generado el viaje de Valbonesi

El viaje de Lavinia Valbonesi en el avión presidencial a Davos será investigado por la legisladora del correísmo, Mónica Palacios.

Días después de la visita del presidente Daniel Noboa a Suiza, la asambleísta de la Revolución Ciudadana (RC), Mónica Palacios, anunció que iniciará la fiscalización de ese traslado. Por ello, solicitó información al Gobierno sobre el viaje de la esposa del mandatario, Lavinia Valbonesi, quien arribó en el avión del jefe de Estado junto a la comitiva oficial.

Palacios dijo en sus redes sociales que la petición de información la remitió el 23 de enero a la secretaria de la Administración Pública, Cynthia Gellibert, para que la funcionaria le envíe el detalle de los nombres y cargos de los integrantes de la comitiva presidencial oficial y de la de apoyo, así como “la figura que utilizó” el régimen para movilizar a Valbonesi.

La legisladora correísta considera que Valbonesi se trasladó a ese país por un asunto privado. Esto porque la esposa de Noboa publicó en sus redes sociales que mientras el presidente mantenía reuniones de alto nivel en el Foro de Davos, la segunda dama aseguró que “me estoy enfocando en más apoyo y oportunidades para las mujeres del proyecto Ana”.

La opositora manifestó que dicho mensaje “ha generado preocupación de la ciudadanía, ya que su traslado en el avión presidencial implicaría gasto público para que ella asista a gestionar apoyo para su fundación privada Ana”.

Según la parlamentaria, la fiscalización iniciada busca transparentar el respaldo que podría recibir la esposa de Noboa, para "que no ocurra lo mismo que con apoyo de Dundee Precious Metals, que no fueron declarados al SRI y cuya información de estas donaciones fue borrada de las redes sociales de la señora Valbonesi”.

Aquella donación fue denunciada el año pasado por el excandidato presidencial, Yaku Pérez, por un supuesto tráfico de influencias, debido a la presunta entrega de dinero a cambio de la concesión del proyecto minero Quimsacocha, en Azuay. Pero el fiscal general encargado, Leonardo Alarcón, archivó la querella y Noboa manifestó que iniciaría acciones legales como respuesta.

Así estaba integrada la comitiva oficial

Valbonesi ha estado presente en distintas reuniones que ha mantenido Noboa en Davos, de acuerdo con imágenes difundidas por la Presidencia de la República y por ella misma. Su nombre no aparece en el Decreto 279, en donde Noboa dispuso cuál será la comitiva oficial que lo acompañaría en su viaje internacional a Suiza y Bélgica, cuyo periplo se inició el 19 hasta ayer, 24 de enero de 2026.

De acuerdo con el documento, la comitiva oficial la integrarían seis ministros: de Relaciones Exteriores, Economía, Ambiente, Producción, de Comunicación y de Integridad Pública. Sin embargo, dispuso que la Secretaría de la Administración Pública y el Gabinete presidencial autoricen a la comitiva de apoyo.

