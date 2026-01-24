Daniel Noboa se reunió con el alcalde de Brujas, Bélgica: los temas tratados

Daniel Noboa frente a Dirk De Fauw, alcalde de Brujas, durante la reunión para fortalecer comercio y puertos.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, visitó la ciudad de Brujas en Bélgica, donde se reunió con Dirk De Fauw, alcalde de la localidad, e Ingrid Vanstreels, asesora de desarrollo empresarial del Puerto de Amberes. La visita busca reforzar la cooperación bilateral y fortalecer la relación comercial entre ambos países, tras su encuentro con el primer ministro de Bélgica y el rey Felipe, con quienes insistió en la exención de la visa Schengen para los ciudadanos ecuatorianos.

Durante el encuentro, Dirk De Fauw, dio la bienvenida al presidente Daniel Noboa destacando la importancia de su visita. “Es para mí un gran honor darles la bienvenida a nuestra ciudad, la ciudad de Brujas. Su presencia aquí es un poderoso símbolo de amistad, diálogo y cooperación entre Ecuador y Bélgica. Y estamos verdaderamente encantados”, señaló.

El alcalde resaltó el papel crucial de los puertos en conectar Europa con el mundo y mantener cadenas de suministro seguras, sostenibles y resilientes. Explicó que en los últimos años la relación entre el Puerto de Amberes-Bruges y Ecuador se ha vuelto más fuerte y estratégica, fortaleciendo el comercio y la colaboración bilateral.

Dirk De Fauw recordó la visita de los alcaldes a Sudamérica en enero de 2024, incluyendo Ecuador, junto a una delegación multidisciplinaria de autoridades policiales, aduaneras, judiciales, agencias antidrogas y representantes portuarios. Durante ese viaje, se inició la mesa de seguridad portuaria con Colombia, Ecuador y Perú.

“Estas colaboraciones demuestran que nuestra relación no solo es histórica y simbólica, sino también práctica, de cara al futuro y basada en valores compartidos: seguridad, confianza, sostenibilidad y cooperación. Que su visita a Brujas fortalezca los lazos entre nuestros países”, concluyó el alcalde, subrayando el compromiso de Bélgica con Ecuador en comercio y seguridad portuaria.

Daniel Noboa firma el libro de visitas en Brujas, Bélgica, junto al alcalde Dirk De Fauw. Cortesía

Bélgica reconoce el crecimiento del comercio y la logística eficiente de Ecuador

Ingrid Vanstreels, asesora de desarrollo empresarial del Puerto de Amberes, destacó la relevancia de la visita del presidente Daniel Noboa. “Para nosotros, la visita del señor presidente Novoa es muy importante porque Ecuador es un socio de comercio muy relevante para nosotros”, señaló.

Vanstreels explicó que el comercio entre Ecuador y Europa ha crecido cada año, consolidando la relación bilateral en productos estratégicos. Entre los principales productos que se exportan están los bananos, el cacao y los camarones. “En 2025 importamos unos 50.000 contenedores refrigerados desde Ecuador a nuestro puerto”, indicó, lo que representa un promedio de 1.000 contenedores por semana, un volumen significativo para la logística europea.

La asesora destacó que, para el puerto, es crucial mantener la calidad de los productos desde el centro de producción en Ecuador hasta que llegan al mercado europeo. “Es muy importante hacerlo de manera rápida, pero también de manera efectiva, cumpliendo con todos los controles administrativos y de calidad que exige el puerto”, afirmó Vanstreels.

Finalmente, reafirmó la intención de ambos países de fortalecer la cooperación comercial. “Creo que Ecuador es un buen socio, somos socios, queremos crecer juntos y esperamos visitar su país muy pronto este año”, concluyó, enfatizando la proyección de crecimiento mutuo.

Ecuador presenta oportunidades de inversión y comercio en Europa

Inés Manzano, ministra de Ambiente y Energía, explicó que la visita del presidente Daniel Noboa permitió mostrar a inversionistas europeos todo el portafolio estratégico del país.

“Ha sido presentar al Ecuador con todo su portafolio de inversiones, sobre todo en los sectores estratégicos que manejamos desde el Ministerio de Ambiente y Energía. Los inversionistas ven que hay un gobierno serio y responsable, que da tranquilidad y confiabilidad para la inversión”, señaló la ministra. Manzano destacó la importancia de la interacción con el comisionado europeo, donde Ecuador recibió créditos no reembolsables y apoyo técnico. “Somos los primeros en Latinoamérica en recibir este tipo de apoyos, que permiten mejorar el clima de inversión desde regulaciones y tramitología”, afirmó.

La ministra enfatizó que Europa, y particularmente la Unión Europea, es uno de los principales clientes de Ecuador. Además, subrayó que el gobierno busca abrir oportunidades para más inversión y comercio internacional, fortaleciendo la relación bilateral con Europa.

“Es icónico que podamos mostrar que Ecuador está abierto a más inversión y comercio. concluyó Manzano, resaltando que estas acciones consolidan a Ecuador como un socio confiable para inversionistas y socios comerciales internacionales.

