Sin haber arribado aún a Ecuador, Daniel Noboa tiene listo su próximo destino: Panamá

El presidente Daniel Noboa culmina este 24 de enero de 2026 una breve gira presidencial por Suiza y Bélgica

El presidente Daniel Noboa estuvo entre el 18 al 24 de enero de 2026 en la Confederación Suiza y al Reino de Bélgica.

El presidente Daniel Noboa aún no ha aterrizado en Ecuador y ya tiene definido su próximo destino: Panamá. Así consta en el Decreto Ejecutivo 290, suscrito por el primer mandatario este 23 de enero de 2026 desde Bruselas, Bélgica.

Para el momento de la firma del decreto, el presidente Daniel Noboa se encontraba en el penúltimo día de su gira por la Confederación Suiza y al Reino de Bélgica, prevista del 18 al 24 de enero de 2026, según el Decreto Ejecutivo 279.

El presidente Daniel Noboa regresará a Ecuador el 24 de enero, tras su gira internacional que comenzó en Suiza. En su último día en Bélgica, se reunirá con el alcalde de Brujas, Dirk De Fauw.



¿Qué hará el presiente Daniel Noboa en Panamá?

De acuerdo con el nuevo decreto, el presidente Daniel Noboa volverá a salir del país con destino a Panamá entre el 27 y 29 de enero de 2026. Es decir, Noboa regresará por dos días a Ecuador antes de retomar su agenda internacional.

El presidente Daniel Noboa viajará a Panamá para participar en el Foro Económico Internacional - América Latina y el Caribe 2026, según consta en el decreto.

Los ministros que estarán con Noboa en Panamá

En el Decreto Ejecutivo 290 también consta que el presidente Noboa estará acompañado por una comitiva ministerial, aunque no precisa cuáles serán los titulares de carteras de Estado que también participarán en el Foro Económico Internacional.

Según el documento, la comitiva estará integrada por "ministros, secretarías o entidades del Estado que, en virtud de sus competencias y en atención a los fines de la agenda presidencial, coadyuven al desarrollo de las actividades previstas. Dicha comitiva será autorizada por la secretaria de la Administración Pública, Cynthia Gellibert.

En medio de las tensiones que existen entre Ecuador y Colombia, los presidentes de ambos países Daniel Noboa y Gustavo Petro, podrían encontrarse este mismo mes cara a cara.



