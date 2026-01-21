Daniel Noboa en Davos: ¿Con quién se reunió el presidente y qué acuerdos logró?

Daniel Noboa cumple una agenda intensa en Davos, reuniéndose con el BID, FMI e IFC

El presidente ecuatoriano Daniel Noboa llegó a Davos para participar en el Foro Económico Mundial 2026, un espacio que reúne a líderes políticos y económicos de todo el planeta. Su agenda estuvo marcada por reuniones con organismos multilaterales como el BID, el FMI y la IFC, además de su intervención en un panel sobre América Latina.

El Foro Económico Mundial (World Economic Forum, WEF) es una organización internacional fundada en 1971 que cada enero reúne en Davos, Suiza, a líderes políticos, empresariales, académicos y sociales para debatir los principales desafíos globales.

Su reunión anual funciona como una plataforma imparcial de diálogo, donde se discuten temas económicos, geopolíticos, tecnológicos y ambientales, con el objetivo de construir consensos y proponer soluciones frente a problemas comunes como el cambio climático, la seguridad, la pobreza o la innovación.

Reunión con el BID: seguridad y financiamiento



Daniel Noboa sostuvo un encuentro con Ilan Goldfajn, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). La conversación giró en torno a la necesidad de fortalecer las capacidades de América Latina frente al crimen organizado transnacional y mejorar la seguridad ciudadana.

El BID ratificó su respaldo a Ecuador mediante una garantía de 250 millones de dólares, que permitirá fondear el fideicomiso Miti Miti con 500 millones y destinar recursos adicionales al sector energético. Este apoyo financiero busca apuntalar proyectos de infraestructura y dar estabilidad a un país que enfrenta presiones fiscales y sociales.

Encuentro con la IFC: logística de medicamentos

Noboa también se reunió con Makhtar Diop, director gerente de la Corporación Financiera Internacional (IFC) del Grupo Banco Mundial. En este espacio, el mandatario expuso los avances de la recuperación económica ecuatoriana y planteó que el país se convierta en piloto regional para un proyecto destinado a mejorar la logística de medicamentos, desde el almacenamiento hasta la distribución.

La IFC mostró interés en explorar mecanismos de cooperación, aunque no se anunciaron cifras concretas ni plazos definidos

Reunión con el FMI: estabilidad macroeconómica

Finalmente, Noboa se reunió con Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI). El encuentro se centró en los avances de Ecuador en materia de estabilidad macroeconómica, destacando la reducción del riesgo país, el fortalecimiento de las reservas internacionales y la recuperación de la confianza de los mercados.

El FMI valoró las políticas económicas implementadas, señalando su impacto en la estabilidad de precios, la generación de empleo y la protección de sectores vulnerables. No obstante, persisten interrogantes sobre la sostenibilidad de estas medidas.

