Noboa reconoce errores en la salida de Maduro, pero destaca la esperanza generada

Daniel Noboa afirmó en Davos que la salida de Nicolás Maduro no fue ideal, pero devolvió esperanza a Venezuela

El presidente de la República, Daniel Noboa, asistió al foro inaugural por el Presidente de la Confederación Suiza y el Presidente del Foro Económico.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, llevó al Foro Económico Mundial de Davos una de las posturas más comentadas de la región: su lectura sobre la caída del exmandatario venezolano Nicolás Maduro, ocurrida el pasado 3 de enero tras una operación militar estadounidense.

Desde el escenario internacional, Noboa reconoció que el desenlace no fue el ideal, pero sostuvo que el efecto en la población venezolana ha sido determinante.

“La población ve ahora la esperanza”

"Podríamos soñar en una forma mejor de hacer las cosas, pero el resultado es que la población ve ahora la esperanza y la luz al final del túnel", declaró el mandatario durante una sesión del Foro de Davos dedicada a Latinoamérica.

Para Noboa, el punto de quiebre se remonta a las elecciones de julio de 2024, cuando —según su versión— los ciudadanos venezolanos eligieron democráticamente a un presidente, Edmundo González, pero el resultado fue desconocido por el poder político.

“Los resultados no fueron respetados por la dictadura”

A su juicio, ese desconocimiento quebró un principio fundamental del derecho internacional y de la convivencia democrática.

Consideró que en ese momento el principio de autonomía reconocido a los pueblos se quebró, pues la población de Venezuela "se volvió rehén en un régimen que decidió que no se iba a ir".

El impacto en Ecuador y la diáspora venezolana

Noboa puso el foco también en la realidad ecuatoriana, al recordar que en Ecuador reside cerca de medio millón de ciudadanos venezolanos, muchos de ellos migrantes forzados por la crisis política y económica de su país.

Según el mandatario, ese grupo ha recibido con alivio el cambio ocurrido en Caracas.

Noboa recordó que en Ecuador hay medio millón de venezolanos y consideró que "la mayoría de ellos que están muy felices con este resultado (la caída de Maduro)".

El presidente de la República, Daniel Noboa, participó en el panel "Rebulding trust in Latin America”, del Foro Económico Mundial (WEF), en Davos. Efe

Inseguridad en Ecuador: “Estamos en guerra”

En otro momento de su intervención en Davos, el presidente ecuatoriano abordó la crisis de seguridad que enfrenta su país, marcando distancia de la idea de criminalidad común.

"Estamos en periodo de guerra contra el terrorismo. No se trata de pandillas, sino grupos narcoterroristas sólidos, tenemos 65.000 hombres y mujeres armados y es muy difícil luchar contra ellos de forma tradicional", afirmó.

Noboa insistió en que se trata de un conflicto de múltiples frentes, que va más allá de las calles.

Continuó asegurando que se trata de "una guerra que no está solo en las calles, sino también en los tribunales y en los medios, en las redes sociales, es una guerra completa contra el mal y el narcoterrorismo".

