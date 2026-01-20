Daniel Noboa en Davos: ¿qué bancos prestarán dinero a Ecuador este 2026?

Ecuador regresó a los mercados después de siete años. El presidente se reunió con multilaterales como BID e IFC en Davos

El presidente Daniel Noboa (centro) se reunió con Makhtar Diop, director Gerente de la Corporación Financiera Internacional (IFC) del Grupo Banco Mundial.

El presidente Daniel Noboa llegó a Davos, Suiza, con una misión clara: asegurar el financiamiento que Ecuador necesita para 2026. Después de siete años fuera de los mercados internacionales, el mandatario aprovecha el Foro Económico Mundial para reunirse con los principales actores financieros globales y consolidar el regreso del país a las grandes ligas del crédito internacional.

Este martes 20 de enero, Noboa ya se reunió con Makhtar Diop, Director Gerente de la Corporación Financiera Internacional (IFC) del Grupo Banco Mundial. Según publicó la Presidencia en X, durante este encuentro el mandatario expuso los avances de la recuperación económica del Ecuador y propuso convertir al país en piloto regional para un proyecto que mejore la logística de medicamentos, desde el almacenamiento hasta la entrega final.

También mantuvo un encuentro con David Webster, Vicepresidente Ejecutivo y Gerente de Riesgos de Cargill. La cuenta oficial de la Presidencia informó en X que se describió a la empresa como "una multinacional que opera en Ecuador exitosamente, ampliando la creación de empleo, el valor agregado a la producción agrícola y acuícola, así como su contribución al fortalecimiento de la industria camaronera".

En esta reunión se abordaron temas para fortalecer la cadena alimentaria nacional, capacitación, transferencia de tecnología y cooperación para pequeños y medianos productores, el desarrollo rural y las cadenas de valor sostenibles.

El presidente Noboa se reunió con Ilan Goldfajn, Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo

El encuentro con Ilan Goldfajn, Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), aunque en la agenda oficial estaba programado para mañana miércoles 21, ya se concretó. Según informó la Presidencia en X, durante la reunión Noboa resaltó la importancia de trabajar y fortalecer las capacidades de América Latina para enfrentar el crimen organizado transnacional y fortalecer la seguridad ciudadana.

Este organismo multilateral confirmó su respaldo concreto a Ecuador con una garantía de $ 250 millones que permite al país fondear el fideicomiso Miti Miti con $ 500 millones y recursos adicionales para el sector energético. El mandatario también citó los indicadores macroeconómicos positivos logrados durante su gestión.

Por su parte, Goldfajn felicitó a través de su cuenta de X a Noboa por el inminente regreso de Ecuador a los mercados de capitales con la primera emisión de bonos desde 2019, señalando que esto refleja confianza en las reformas del país.

La agenda del miércoles también incluirá reuniones estratégicas con Alex Karp (CEO de Palantir Technologies), Ryan McInerney (CEO de Visa), Philippe Amon (CEO de SICPA), Mike Henry (CEO BHP Group) y Jacob Safra (Presidente del Grupo Safra), diversificando las opciones de financiamiento más allá de los organismos multilaterales tradicionales.

El jueves 22 de enero cerrará la agenda financiera con encuentros con Ajay S. Banga, Presidente del Banco Mundial, y Sultan Ahmed bin Sulayen, Presidente y CEO de DP World, la empresa que opera el puerto de aguas profundas de Posorja. También se reunirá con Tharman Shanmugaratnam, Presidente de Singapur, y Catherine De Bolle, Directora de Europol.

Los resultados de esta intensa agenda de tres días en Davos definirán qué bancos y entidades financieras acompañarán a Ecuador en su regreso definitivo a los mercados internacionales, marcando un momento clave para la economía nacional en 2026.

