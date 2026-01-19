Captura Nicolás Maduro y quiebre del orden internacional: ¿qué cambia para ONU y OEA?

Fotografía de un dibujo realizado por la artista Jane Rosenberg, en donde aparece el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro (c), junto a su esposa, Cilia Flores (d).

La operación militar que llevó adelante Estados Unidos para capturar a Nicolás Maduro en territorio venezolano ha dividido a gobiernos y a la opinión pública. Para algunos, el sábado 3 de enero del 2026, se puso fin a un régimen autoritario, para otros, es necesario poner límites a Donald Trump, quien abrió un frente en Groenlandia y no descarta ataques terrestres a carteles en México. Más allá de estas posiciones, el hecho abre el debate en torno al inicio de una reconfiguración del derecho internacional y los desafíos para el multilateralismo.

“El orden internacional, tal como lo conocemos, ha cambiado por siempre porque el propio país hegemónico, Estados Unidos, ya no quiere respetar las propias reglas por las cuales se mantuvo el orden y la paz mundial por más de 80 años, con todos sus defectos”, analiza Esteban Santos, abogado internacionalista y decano de Ciencias Jurídicas, Políticas y de Relaciones Internacionales de la Universidad Hemisferios.

¿Puede Trump tratar de imponer su voluntad en Groenlandia, o lo que pasó en Venezuela o lo que ocurre con Rusia y Ucrania, con China o Taiwán?, se pregunta Santos. Y señala que él mismo está convencido de que la naturaleza humana no sigue reglas porque se trata de la ley, sino porque las siente justas. “Eso es lo más importante. Así se dio el nacimiento de la diplomacia; lo que se hizo fue tratar de sentarse y entenderse entre quienes piensan diferente”.

En esa misma lógica, la acción ejecutada por las fuerzas estadounidenses violó claramente los principios de la Carta de las Naciones Unidas (ONU). Y así lo ha expresado Antonio Guterres: “Independientemente de la situación en Venezuela, estos acontecimientos constituyen un precedente peligroso”.

Lo que pide el Consejo de Seguridad de la ONU, luego del caso de Maduro

También la subsecretaria general de la ONU, Rosemary A. DiCarlo, ha subrayado ante el Consejo de Seguridad del organismo que “mantener la paz y la seguridad internacionales depende del compromiso continuo de todos los Estados miembros de adherirse a todas las disposiciones de la Carta”. Eso luego de lo ocurrido con Nicolás Maduro.

La visión de una venezolana-ecuatoriana sobre la acción de Estados Unidos

Muy diferente es la visión de Manena Ron, venezolana-ecuatoriana de 65 años, quien llegó a Venezuela en 1987. “Entonces un carro de tres años era viejo”, recuerda. Para ella, invocar el derecho internacional era insostenible.

Le parece que “se ha hecho ‘mutis’ frente a la situación de un país sin servicios básicos. (No respaldo) Hablar de violar la soberanía cuando la guardia de seguridad de Maduro estaba formada por cubanos y el petróleo se ha regalado por años, como moneda de cambio para obtener solidaridad de presidentes del socialismo del siglo XXI. Trump no secuestró al presidente. El presidente legítimo es Edmundo González”, comenta desde Quito.

La comunidad internacional debe actuar, dice exvicecanciller Edwin Johnson

Sobre esa base, el exvicecanciller Edwin Johnson señala que habría que considerar también que en medio ha estado el pueblo de Venezuela, “que ha vivido sometido a una situación de injusticia y de violencia”. En ese marco, opina que la comunidad de naciones no puede tampoco quedarse impávida ante estas circunstancias.

“Es como lo que pasa en el vecindario. Si vemos que uno de nosotros sufre una amenaza, estamos obligados a actuar, a llamar la atención y a detener actos de violencia en contra del afectado”.

Se requiere que OEA y ONU tomen medidas colectivas y eficaces para prevenir y eliminar amenazas a la paz. Se ha considerado que EE.UU. actúa como hermano mayor. Edwin Johnson/ ex vicecanciller

Sin embargo, Johnson subraya que la Organización de Estados Americanos (OEA) y la ONU hablan del mantenimiento de la paz y de la seguridad internacionales. Y dice que es con ese fin que estas organizaciones deben tomar medidas colectivas, que sean eficaces para prevenir y luego eliminar las amenazas a la paz.

El derecho internacional sí está cambiando: Carlos Estarellas

Para el internacionalista Carlos Estarellas, el derecho internacional tiene que ir cambiando y perfeccionándose, para lo cual hay que hacerle reformas. Pero no podríamos vivir en un mundo sin sus normas y principios, “que rigen la relación entre los Estados”.

Cuando se terminó la Segunda Guerra Mundial se creó la ONU, recordó Estarellas, y que los cinco Estados que triunfaron obtuvieron el derecho al veto, lo cual ha impedido que se tomen acciones en el ámbito preventivo. Eso se debe reformular.

La comunidad internacional debe intervenir frente a casos de tiranías y violación de derechos humanos. Pero hay que fortalecer el derecho internacional, no actuaciones solas. Carlos Estarellas/ internacionalista

¿Sobrevivirá el multilateralismo?

Esteban Santos opina que la pregunta del millón es si el multilateralismo se podrá recomponer. Luego de la captura de Maduro, ningún organismo internacional puedo emitir un comunicado, por la división de los propios países. Se crearon dos frentes: los que condenan la acción, como el México de la 4T (Cuarta Transformación), el Brasil de Lula y la Colombia de Petro; y los países que la aplauden, como El Salvador de Bukele y el Ecuador de Daniel Noboa.

Al abogado le parece que “si Latinoamérica no entiende de historia y lo que fue el mundo bipolar justo después de la II Guerra Mundial y estar alineado con los intereses de una de las potencias, estamos condenados a ser un ‘punching bag’. Así nació en los setenta eso de los no alineados”.

Tenemos un mundo en donde la realpolitik y el poder duro se imponen, en lugar del multilateralismo. Y Latinoamérica requiere coordinar políticas de migración y seguridad. Esteban Santos/ abogado y decano UHE

Contexto

Nicolás Maduro enfrenta delitos federales ante la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York; se lo acusa de beneficiarse y apoyar al narcotráfico.

