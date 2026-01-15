Reportan envío de cartas a Nicolás Maduro desde un centro penitenciario en EE.UU.

Venezolanos canalizan reclamos y dolor en cartas dirigidas a Maduro tras su detención en EE.UU.

Tras la captura de Nicolás Maduro en EE.UU., cientos de venezolanos han comenzado a enviarle cartas a la prisión como forma de desahogo, denuncia y expresión política.

Desde la detención del exmandatario venezolano Nicolás Maduro, ocurrida el 3 de enero de 2026 en Caracas, y su posterior traslado al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, Estados Unidos, una dinámica inesperada comenzó a extenderse entre ciudadanos venezolanos: el envío masivo de cartas dirigidas a la prisión donde permanece recluido.

La iniciativa, impulsada inicialmente desde redes sociales, busca hacer llegar al exgobernante mensajes cargados de reclamos, dolor acumulado y, en algunos casos, ironía. Para quienes participan, la detención representa un momento inédito que les permite expresar lo vivido durante años sin temor a censura o represalias.

Relatos de crisis, exilio y memoria

El contenido de las cartas recoge testimonios sobre crisis económica, separación familiar y exilio forzado. Algunos remitentes narran cómo la escasez de alimentos, medicinas y oportunidades marcó su cotidianidad durante el período chavista.

Otros optan por un tono distinto y recurren al humor negro, incorporando referencias culturales, frases irónicas o incluso memes, como una forma de resignificar la experiencia vivida. Para ciertos colectivos, esta correspondencia constituye un acto simbólico de reparación y una vía para relatar el trauma que dejó el régimen.

Figuras públicas también se han sumado a la iniciativa. Entre ellas, la actriz venezolana Marian Valero, quien ha promovido activamente la campaña con el objetivo de mantener el flujo de cartas hacia Brooklyn y evitar que el tema pierda visibilidad mediática.

Un acto simbólico más allá de la lectura

El sistema penitenciario federal de Estados Unidos permite que las personas privadas de libertad reciban correspondencia física, lo que ha facilitado que estos mensajes lleguen al centro de detención donde permanece Maduro.

No obstante, hasta el momento no existe confirmación sobre el acceso real del exmandatario a las cartas ni sobre eventuales respuestas. Para los participantes, este aspecto resulta secundario.

Más allá de si son leídas o no, los remitentes coinciden en que el envío de cartas se ha transformado en un ejercicio de catarsis colectiva, memoria y denuncia. Algunos esperan que este gesto simbólico sea también el preludio de un proceso de justicia más amplio, tras años de crisis política y humanitaria en Venezuela.

