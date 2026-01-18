Venezuela libera a extranjeros entre críticas de "tortura psicológica"

Venezolanos rinden tributo a los caídos en protestas contra el régimen.

El proceso de revisión de medidas judiciales en Venezuela avanza, aunque envuelto en polémica. La ONG Foro Penal confirmó este domingo la excarcelación de Cristian Cenuse, un ciudadano rumano que permanecía recluido en la prisión Rodeo I. Con este caso, suman seis los extranjeros liberados en las últimas horas, mientras las familias de los detenidos venezolanos denuncian angustia y desinformación a las puertas de las cárceles.

¿Quiénes son los extranjeros liberados hasta el momento?

Según el reporte de Gonzalo Himiob, directivo de Foro Penal, hasta la tarde del sábado se contabilizaban 139 excarcelaciones en el marco del anuncio oficialista realizado el pasado 8 de enero.

Entre los liberados recientes destacan ciudadanos internacionales que habían sido arrestados bajo diversas acusaciones. Además del rumano Cenuse, quien fue detenido "arbitrariamente" en septiembre de 2024 mientras hacía turismo, han sido excarcelados:

Dos ciudadanos ucranianos.

Un ciudadano checo.

Un ciudadano iraní-irlandés.

Una ciudadana húngara.

¿Por qué las familias califican el proceso como "crueldad"?

A pesar de las liberaciones, el manejo de la información ha desatado fuertes críticas. Mariana González, hija del líder opositor Edmundo González Urrutia, calificó la gestión gubernamental como una "crueldad" y una forma de "tortura psicológica".

La denuncia se centra en la incertidumbre que sufren los parientes que pernoctan a las afueras de los centros penitenciarios esperando una boleta de excarcelación que no siempre llega. "Saber que otros recuperan su libertad mientras ellos continúan en la incertidumbre genera una ansiedad profunda", sentenció González.

Mariana expuso el caso de su esposo, Rafael Tudares, recluido en el Rodeo I desde enero de 2025. Según su testimonio, su familia tuvo que esperar 374 días de aislamiento para poder verlo, una situación que se repite con cientos de detenidos.

Existe una clara contradicción en el discurso. Mientras organizaciones de derechos humanos como Provea denuncian "dilaciones indebidas" en los procesos, el Ejecutivo venezolano mantiene su narrativa oficial: niega la existencia de presos políticos y asegura que todos los reclusos están detenidos por hechos punibles comprobados.

Esta tensión mantiene en vilo a los familiares, quienes siguen esperando que el anuncio de revisión de medidas se traduzca en la libertad de sus seres queridos.

