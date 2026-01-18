El comercio que vende útiles escolares listo para el nuevo año lectivo

Se proyecta que las ventas de los útiles escolares crezcan en un 8 %

La feria de útiles escolares de Alessa para los mayoristas y minoristas en Guayaquil.

Mientras los estudiantes de la región Costa se preparan para rendir sus exámenes finales antes de salir oficialmente de vacaciones, el comercio ya se adelanta al siguiente reto: el inicio del nuevo año lectivo. Aunque las aulas aún no cierran del todo, los negocios que venden útiles escolares ya están listos para atender la demanda del ciclo escolar Costa, que suele comenzar entre abril y mayo, dependiendo de si se trata de instituciones fiscales o particulares.

En este escenario, Alessa, empresa líder en distribución mayorista con más de 70 años de trayectoria en el mercado ecuatoriano, activó la temporada escolar con la novena edición consecutiva de su Feria Escolar, realizada en la ciudad de Guayaquil. El evento se ha consolidado como un referente del sector y como un termómetro clave del comportamiento comercial previo al regreso a clases, al reunir a cientos de distribuidores y comerciantes de todo el país.

Durante la feria, la compañía presentó un portafolio de más de 16.000 productos, reflejo de la evolución del mercado de útiles escolares, donde la diversificación, la innovación y el valor agregado marcan la pauta. La oferta incluye 15 licencias internacionales de alto reconocimiento, entre ellas Disney, Sanrio, Marvel, Sega, Sonic y DreamWorks, aplicadas a mochilas, cartucheras, loncheras, termos, vajillas infantiles y sets escolares completos.

La estrategia y los descuentos

Sara Vásquez, gerente de Marketing de Grupo Alessa, señaló que la estrategia de la empresa se enfoca en priorizar una adecuada relación calidad-precio, reconociendo al comercio como un generador clave de empleo y garantizando que las familias ecuatorianas accedan a productos funcionales y de calidad.

Uno de los aspectos más destacados fue la fortaleza de las marcas propias, como Aprendo y la línea de calzado West, desarrolladas para ajustarse al presupuesto y a las necesidades del estudiante ecuatoriano, fortaleciendo así la competitividad del canal mayorista.

La feria también evidenció cambios en los hábitos de consumo, impulsados por el modelo educativo híbrido. Además de los insumos tradicionales, se registró un mayor interés por gadgets, mochilas porta laptop, mobiliario ergonómico y artículos tecnológicos, categorías que Alessa ha venido fortaleciendo con miras al 2026.

Los asistentes accedieron a descuentos exclusivos y márgenes de rentabilidad de hasta el 15 %, lo que permitirá a distribuidores y pequeños comerciantes mejorar sus ganancias y dinamizar sus negocios durante la temporada escolar.

De cara al 2026, ALESSA proyecta un crecimiento del 8 % en ventas, apalancado por la reactivación del comercio físico y la alta demanda de productos escolares en la región Costa.

