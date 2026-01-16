María Corina Machado tras reunión con Trump: “No vine a buscar nada”

María Corina Machado dijo que su reunión con Trump fue privada y enfocada en el futuro democrático de Venezuela

María Corina Machado durante su intervención en un evento en Washington, tras reunirse con el presidente Trump.

Durante una conferencia de prensa organizada por la Heritage Foundation, la líder opositora venezolana María Corina Machado se pronunció sobre la crisis política de su país, luego de la reunión que mantuvo con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Washington.

Machado hizo referencia a los acontecimientos recientes en Venezuela y afirmó que el país atraviesa un momento decisivo. “Estamos dando los primeros pasos hacia la democracia”, señaló al referirse al escenario político tras el inicio del año.

La dirigente expresó su gratitud hacia el mandatario estadounidense y su administración. “Estamos completamente agradecidos con el presidente Trump y con el pueblo de Estados Unidos. Lo que han hecho no es solo por ellos, sino también por el pueblo venezolano”, manifestó.

Al ser consultada sobre los detalles del encuentro con Trump, Machado fue enfática: “Yo no vine a buscar nada”. Explicó que se trató de una reunión privada y que, por esa razón, no revelará aspectos específicos de la conversación.

RELACIONADAS Indignación en Noruega por la entrega de la medalla del Nobel de Machado a Trump

La red social X presenta fallas y deja sin servicio a miles de usuarios Leer más

Preocupación por la crisis social en Venezuela

Machado aseguró que el presidente estadounidense ha mostrado interés por la situación humanitaria del país. Según indicó, Trump está preocupado “por el buen vivir y el futuro de Venezuela”.

En su intervención, la opositora hizo especial énfasis en la realidad de los presos políticos y en las dificultades que enfrentan los niños venezolanos. Recordó que muchas escuelas solo pueden funcionar dos días a la semana y que miles de menores crecen separados de sus madres debido a la migración forzada.

“Venezuela va a ser libre y eso será posible con el apoyo de Estados Unidos y su presidente”, afirmó con optimismo.

Además, Machado lanzó fuertes críticas contra la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez, a quien calificó como una “comunista” y representante de los intereses de Rusia, China e Irán en la región. Finalmente, expresó su confianza en que el país logrará una transición democrática. “Estoy convencida de que tendremos una transición ordenada y Venezuela será el mejor aliado de Estados Unidos en América”, concluyó.

Polémica por entrega de la medalla Nobel

Además de la reunión que sostuvo con el presidente Donald Trump, la líder opositora María Corina Machado ha enfrentado una ola de críticas en el ámbito político internacional. El rechazo se originó luego de que este viernes 16 de enero de 2026 entregara al mandatario estadounidense la medalla del Premio Nobel de la Paz, reconocimiento que ella recibió en Oslo el mes pasado.

La decisión generó cuestionamientos inmediatos por parte de representantes de distintos partidos políticos de Noruega, quienes consideraron el gesto como inapropiado y simbólicamente controvertido.

El presidente de EEUU, Donald Trump, recibió de forma privada a la líder opositora venezolana María Corina Machado, que pugna por mantener línea directa con la Casa Blanca ante la consolidación del diálogo entre los gobiernos de Washington y Caracas #AFP pic.twitter.com/zQRhFT035K — Agence France-Presse (@AFPespanol) January 15, 2026

Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!