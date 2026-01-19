Expreso
Putin presidente de Rusia
Vladímir Putin durante una intervención reciente, en medio de tensiones diplomáticas con Venezuela.Foto: EFE

Putin descarta por ahora diálogo con Delcy Rodríguez, según el Kremlin

Kremlin afirma que Putin no prevé hablar con Delcy Rodríguez, pero deja abierta la posibilidad si es necesario

El presidente ruso Vladimir Putin no tiene previsto, por ahora, mantener una conversación con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. Así lo informó el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, quien aclaró que un eventual diálogo podría concretarse de manera inmediata si las circunstancias lo requieren.

De momento Putin no tiene esto en sus planes para los próximos días, pero en caso de necesidad puede organizarse sin lugar a dudas”, afirmó Peskov durante su rueda de prensa telefónica diaria.

El vocero añadió que, pese a la ausencia de un contacto directo reciente, las autoridades rusas se mantienen en comunicación constante con el Gobierno venezolano. “Estamos en contacto permanente con la señora presidenta a través de los canales diplomáticos”, precisó.

Comunicación abierta entre Moscú y Caracas

Las declaraciones del Kremlin se producen en un momento de alta tensión política en Venezuela. Delcy Rodríguez juró el pasado 5 de enero de 2026 como mandataria encargada del país, tras la captura del gobernante Nicolás Maduro y su esposa, la diputada Cilia Flores, por parte de fuerzas estadounidenses.

El operativo, que incluyó acciones militares en Caracas y en tres estados cercanos, generó una fuerte conmoción interna y una ola de reacciones internacionales.

A pesar de la histórica alianza entre Rusia y Venezuela, Moscú ha evitado condenar de forma directa la detención de Maduro. Cabe recordar que el presidente ruso Vladimir Putin recibió al exmandatario venezolano en el Kremlin en mayo de 2025, en un gesto que evidenció la cercanía política entre ambos gobiernos.

Reacción de Rusia tras la captura de Maduro

La incursión militar estadounidense y la captura del mandatario venezolano, un hecho sin precedentes en la historia reciente del país, fue rechazada de manera contundente por los gobiernos de Rusia, China e Irán, aliados tradicionales del chavismo durante los últimos 25 años.

maduro captura
Izq: foto la de Maduro capturado. Derecha: fotografía del avión que trasladó a Maduro a Estados Unidos.TruthSocial/@realDonaldTrump - Reuters

El Ministerio de Relaciones Exteriores ruso calificó la operación como un acto de agresión directa contra Venezuela y condenó los ataques a varias bases militares.

Esta mañana Estados Unidos cometió un acto de agresión armada contra Venezuela. Esto es profundamente preocupante y condenable”, señaló la Cancillería rusa en un comunicado oficial difundido pocas horas después de los hechos.

Rusia, considerado el principal socio estratégico del régimen venezolano en materia política, económica y militar, reiteró su rechazo a cualquier acción que vulnere la soberanía del país sudamericano.

Hasta el momento, Moscú ha optado por una postura de cautela diplomática: respalda a Caracas en el plano internacional, pero evita elevar el tono de la confrontación directa con Washington.

