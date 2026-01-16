Delcy Rodríguez y el director de la CIA se reúnen en Venezuela

La presidenta encargada de Venezuela sostuvo un encuentro con John Ratcliffe, director de la CIA, en Caracas

El pasado jueves 15 de enero, Caracas fue escenario de una reunión inesperada y de alto impacto político: Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, recibió al director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos, John Ratcliffe.

Ratcliffe se desplazó a Venezuela siguiendo instrucciones del presidente Donald Trump, con el objetivo de transmitir que Washington busca un mejoramiento en la relación de trabajo entre ambos gobiernos, según adelantó The New York Times citando a un funcionario estadounidense.

En el encuentro celebrado en Caracas, el director Ratcliffe planteó alternativas de cooperación económica y advirtió que Venezuela no debe seguir siendo un espacio de protección para los enemigos de Estados Unidos, en particular para las redes del narcotráfico, según indicó una fuente oficial citada por la cadena CNN.

La reunión entre Ratcliffe y Rodríguez, quien asumió la conducción de Venezuela con el respaldo de Washington tras la detención de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, por parte de Estados Unidos, tuvo como propósito principal “fortalecer la confianza”, según señaló la fuente.

Visitas a Venezuela

Venezuela ha recibido visitas de alto nivel por parte de presidentes de Estados Unidos en distintos momentos. En 1961, John F. Kennedy llegó a Caracas para reunirse con Rómulo Betancourt y reforzar la Alianza para el Progreso. En 1978, Jimmy Carter visitó al presidente Carlos Andrés Pérez y firmó acuerdos de cooperación marítima.

En 1990, George H. W. Bush también se reunió con Pérez en la capital venezolana, en un contexto de apoyo a la democracia en la región. Más tarde, en 1997, Bill Clinton sostuvo un encuentro con Rafael Caldera, consolidando la relación bilateral y discutiendo temas de integración económica.

La llegada de John Ratcliffe como director de la CIA representa un hecho singular. Es el funcionario estadounidense de mayor rango y el primer miembro del Gabinete de Donald Trump que visita Venezuela tras la operación que culminó con la captura y traslado de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, a Nueva York para ser enjuiciados por narcoterrorismo.

Trump sostuvo un encuentro en Washington

La reunión en Caracas coincidió con el encuentro de la líder opositora venezolana, María Corina Machado, y Trump en la Casa Blanca. La Premio Nobel de la Paz aprovechó para entregarle al estadounidense la medalla del prestigioso galardón, al que el republicano ha aspirado abiertamente y que según medios estadounidenses, podría haberle costado a Machado el respaldo del presidente.

El Gobierno interino venezolano, que Trump asegura se encuentra bajo tutela estadounidense, ha pactado el envío de millones de barriles de crudo hacia EE.UU. para su comercialización y ha abierto la industria petrolera a la inversión extranjera con el impulso de la Administración republicana.

