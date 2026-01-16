Expreso
María Corina Machado
La líder opositora venezolana María Corina Machado interviene en la Fundación Heritage en Washington, DC.EFE

Venezuela inició transición con "órdenes" de EE.UU. a Rodríguez, según Machado

Tras reunión con Trump y entregarle su Nobel, la opositora afirma que el régimen "está obligado a desmantelarse"

Venezuela ya empezó "una verdadera transición hacia la democracia" con la ayuda del presidente Donald Trump, que es quien da las "órdenes" a la presidenta interina Delcy Rodríguez, declaró este viernes, 16 de enero de 2026, la líder opositora María Corina Machado.

La prioridad en este "proceso complejo" es la liberación de los presos políticos, dijo Machado tras ser recibida la víspera por Trump.

En su primera rueda de prensa luego de haber entregado su medalla del Premio Nobel de la Paz a Trump, Machado se esforzó en dar imagen de interlocutora directa con el mandatario, a pesar de que el inquilino de la Casa Blanca claramente apuesta por la estabilidad en el país sudamericano, y por el petróleo.

El director de la CIA, John Ratcliffe, se reunió con Rodríguez, la heredera provisional del depuesto presidente Nicolás Maduro, el jueves, para "mejorar las relaciones de trabajo".

"No está cómoda"

Machado aseguró alegrarse de ese tipo de reuniones. Rodríguez "sin duda tiene información que le debe ser de altísimo valor al director de la CIA", señaló.

"Ella no está cómoda. Ella está cumpliendo órdenes porque, al final, si algo demostró el 3 de enero es que tenía que haber una amenaza real" declaró, en alusión al ataque con el que Estados Unidos derrocó al presidente Nicolás Maduro, ahora encarcelado en Nueva York.

"Quiero garantizar al pueblo venezolano que Venezuela será libre, y que eso será logrado con el apoyo de Estados Unidos y el presidente Donald Trump" enfatizó.

"Esto no tiene nada que ver con una tensión o una decisión [del presidente Trump] entre Delcy Rodríguez o yo. Esto es acerca de un cártel y de la justicia", añadió.

Trump declaró luego que continuará hablando con la líder opositora.

"Creo que es una mujer, y continuaremos hablando", dijo a reporteros.

Paralelamente, un nuevo vuelo con 231 venezolanos deportados por Estados Unidos arribó el viernes al aeropuerto que sirve a Caracas, el primero tras la incursión militar estadounidense.

"Obligado a desmantelarse"

"El régimen está obligado a desmantelarse a sí mismo (...) y eso requiere que los prisioneros políticos sean liberados", explicó Machado.

La suerte de esos opositores, que salieron a la calle masivamente en 2024 para protestar por las elecciones que el gobierno declaró legítimas, es la principal preocupación, confesó Machado, que aseguró que tras meses de clandestinidad, aprecia ahora especialmente "dormir, poder abrir una ventana".

"Volveré a Venezuela lo antes posible", prometió. "Pero no soy solo yo, son millones de venezolanos", añadió.

Trump ha revivido la denominada "Doctrina Monroe", en alusión a las pretensiones de Estados Unidos de controlar estrechamente los destinos de América Latina y el Caribe, tanto de injerencias "externas", como de la creciente presencia china o los movimientos de Irán o Rusia en la región, como lo que considera falta de colaboración de algunos países para su lucha contra la inmigración ilegal o el narcotráfico.

Machado recordó que su país ya contaba con presencia de Rusia, de militares cubanos o de Irán desde hacía años.

La opositora indicó que sintió de parte de Trump "un enorme respeto hacia el pueblo de Venezuela".

"Sentí que pasaba el tiempo, que podíamos conversar de todos los temas con absoluta honestidad, crudeza", agregó.

