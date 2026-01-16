Diosdado Cabello se aferra al plan para el regreso de Nicolás Maduro

Diosdado Cabello afirmó que el Gobierno trabaja sin descanso para lograr el retorno de Nicolás Maduro a Venezuela

Diosdado Cabello durante un acto político en Venezuela, en medio de las gestiones para el retorno de Nicolás Maduro al poder.

El ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, afirmó este viernes 16 de enero de 2026 que el Gobierno encabezado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez trabaja sin descanso para lograr el retorno del mandatario Nicolás Maduro, quien fue capturado por Estados Unidos hace casi dos semanas junto a su esposa, Cilia Flores.

“Nosotros no descansamos ni un instante hasta tener en Venezuela a nuestro presidente, Nicolás Maduro”, declaró Cabello durante un acto público en el estado Apure, fronterizo con Colombia. Sus palabras fueron transmitidas por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

El dirigente chavista aseguró que hablaba en nombre de Rodríguez, quien le solicitó reiterar el compromiso del Gobierno con el regreso de Maduro. El expresidente fue detenido el pasado 3 de enero, en medio de una serie de incidentes registrados en Caracas y otras regiones del país.

Anuncios en materia de seguridad

Durante su visita a Apure, Cabello participó en un evento oficial en el que se entregaron 45 vehículos de patrullaje policial, 362 motocicletas y 181 teléfonos, como parte de un plan para fortalecer las labores de seguridad ciudadana.

En ese contexto, anunció además la instalación de un nuevo sistema de cámaras de vigilancia en las calles del estado, con el objetivo de mejorar los mecanismos de control y prevención del delito.

El pasado sábado, la presidenta encargada Delcy Rodríguez había asegurado que no descansará “ni un minuto” hasta lograr el regreso de Maduro y Flores, y afirmó que asumirá la conducción del país “mientras dure” lo que calificó como un “secuestro”. También reiteró que en Venezuela “manda el pueblo” y que el Gobierno legítimo sigue siendo el de Nicolás Maduro.

Incertidumbre política en Venezuela

La detención de Maduro y su esposa ha generado un escenario de alta tensión e incertidumbre en Venezuela. Tras la captura, Rodríguez, entonces vicepresidenta ejecutiva, asumió el cargo de mandataria encargada de manera temporal.

Ese mismo día, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que su país administrará Venezuela hasta que se concrete una transición “segura y apropiada”. Desde entonces, Washington ha mantenido una postura de presión política sobre Caracas.

Este jueves 15 de enero, la Casa Blanca informó que el Gobierno liderado por Delcy Rodríguez ha cumplido, hasta el momento, “con todas las exigencias y solicitudes” formuladas por Estados Unidos, aunque no ofreció mayores detalles sobre el proceso en curso.

