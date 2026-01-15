Venezuela registra 406 presos políticos liberados, según Delcy Rodríguez

Familiares de presos políticos en Venezuela sostienen carteles en una vigilia, afuera de El Helicoide en Caracas.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó este miércoles 14 de enero que "se mantiene abierto" el proceso de excarcelación de presos políticos, casi una semana después de que su hermano, el presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, anunciara la liberación de un "número importante de personas".

Desde el Palacio de Miraflores, sede del Gobierno, en Caracas, la mandataria encargada sostuvo que "no ha culminado aún el proceso de liberaciones de personas que estaban privadas de libertad" que, dijo, se inició el pasado diciembre, cuando, aseguró, "procedieron 194" excarcelaciones. Añadió que "Al día de hoy podemos decir que ya van, que ya suman, 406 liberaciones previstas en estos días".

Junto a su hermano, también jefe negociador del Gobierno venezolano, y al ministro de Interior, Diosdado Cabello, la líder chavista señaló que del proceso están excluidas personas acusadas de homicidio y narcotráfico y que "están siendo valorados delitos relacionados con el orden constitucional, con el odio, la violencia y la intolerancia". Además, indicó que se trata de un "proceso arduo" que encabeza Cabello, quien, afirmó la funcionaria, está "en permanente coordinación y en permanente articulación con los organismos de justicia".

Las cifras no coinciden

Desde el pasado jueves hasta las 13:50 hora local del pasado miércoles 14 de enero, la ONG Foro Penal, que computaba el domingo más de 800 presos políticos, contabilizó 84 excarcelaciones. La mayor coalición opositora de Venezuela, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), informó que registra la excarcelación de 100 presos políticos desde el jueves pasado, cuando autoridades anunciaron la liberación de un "número importante" de detenidos, días después del ataque de EE.UU. en suelo venezolano.

En una publicación en X, la PUD precisó que hasta las 14:30 hora local, registraba esta cifra y pidió que se acelere el proceso de excarcelaciones para que "cese el sufrimiento de los presos políticos y sus familiares, quienes se han mantenido en vigilia permanente a las afueras de muchos de los centros penitenciarios" desde el jueves pasado.

