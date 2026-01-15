Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Mundo

venezuela
Familiares de presos políticos en Venezuela sostienen carteles en una vigilia, afuera de El Helicoide en Caracas.efe

Venezuela registra 406 presos políticos liberados, según Delcy Rodríguez

El oficialismo asegura que han liberado 406 presos políticos

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó este miércoles 14 de enero que "se mantiene abierto" el proceso de excarcelación de presos políticos, casi una semana después de que su hermano, el presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, anunciara la liberación de un "número importante de personas".

RELACIONADAS

Desde el Palacio de Miraflores, sede del Gobierno, en Caracas, la mandataria encargada sostuvo que "no ha culminado aún el proceso de liberaciones de personas que estaban privadas de libertad" que, dijo, se inició el pasado diciembre, cuando, aseguró, "procedieron 194" excarcelaciones. Añadió que "Al día de hoy podemos decir que ya van, que ya suman, 406 liberaciones previstas en estos días".

Junto a su hermano, también jefe negociador del Gobierno venezolano, y al ministro de Interior, Diosdado Cabello, la líder chavista señaló que del proceso están excluidas personas acusadas de homicidio y narcotráfico y que "están siendo valorados delitos relacionados con el orden constitucional, con el odio, la violencia y la intolerancia". Además, indicó que se trata de un "proceso arduo" que encabeza Cabello, quien, afirmó la funcionaria, está "en permanente coordinación y en permanente articulación con los organismos de justicia".

familiares de presos políticos

Comida, baños, traslados, los costos de esperar las excarcelaciones en Venezuela

Leer más

Las cifras no coinciden

Desde el pasado jueves hasta las 13:50 hora local del pasado miércoles 14 de enero, la ONG Foro Penal, que computaba el domingo más de 800 presos políticos, contabilizó 84 excarcelaciones. La mayor coalición opositora de Venezuela, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), informó que registra la excarcelación de 100 presos políticos desde el jueves pasado, cuando autoridades anunciaron la liberación de un "número importante" de detenidos, días después del ataque de EE.UU. en suelo venezolano.

RELACIONADAS

En una publicación en X, la PUD precisó que hasta las 14:30 hora local, registraba esta cifra y pidió que se acelere el proceso de excarcelaciones para que "cese el sufrimiento de los presos políticos y sus familiares, quienes se han mantenido en vigilia permanente a las afueras de muchos de los centros penitenciarios" desde el jueves pasado.

¿Quieres acceder sin límites a todo el contenido de calidad que tiene EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Tailandia critica la pausa de visados de inmigrantes anunciada por Estados Unidos

  2. Hallan altar de la Santa Muerte durante operativo policial en el norte de Quito

  3. Nuevo acceso a Guayaquil: Cañizares le responde a Aguiñaga y niega falta de fondos

  4. Agente federal dispara a venezolano en Minneapolis: caos y tensión en las calles

  5. UEES analiza los escenarios económicos y políticos del Ecuador para 2026

LO MÁS VISTO

  1. Cierre en avenida de las Américas: Así cambiará el tránsito en esta vía de Guayaquil

  2. Noche Amarilla 2026: precios y fechas confirmadas para Quito y Guayaquil

  3. Marcela Aguiñaga: "Daule lo intentó", pero la falta de rentas tumbó el convenio vial

  4. Horóscopo de hoy: lo que te deparan los astros este 15 de enero de 2026

  5. Vecinos denuncian ocupación indebida del espacio público en Cumbayá

Te recomendamos