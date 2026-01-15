Trump presenta el 'Gran Plan de Salud' para bajar costos y dar dinero directo

El presidente Trump lanzó el Gran Plan de Salud, que busca reducir precios de medicamentos y primas

El presidente Donald Trump anunció este jueves el Gran Plan de Salud, una propuesta integral que busca transformar el sistema sanitario estadounidense. El objetivo principal es reducir los costos de medicamentos y seguros, aumentar la transparencia y entregar dinero directamente a los ciudadanos para que gestionen su cobertura médica. egún la Casa Blanca, este plan requiere la aprobación del Congreso para convertirse en ley.

La iniciativa surge en un contexto marcado por el vencimiento de los subsidios ampliados de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA), lo que ha generado aumentos significativos en las primas y preocupación entre millones de estadounidenses. Trump afirmó en un mensaje oficial: “El gobierno le va a pagar el dinero directamente a usted. Usted toma ese dinero y compra su propia atención médica”.

Medidas clave para reducir costos

El plan contempla varias acciones concretas:

Precios de medicamentos: Se busca codificar la política de “Nación Más Favorecida”, que obliga a las farmacéuticas a ofrecer en EE.UU. los precios más bajos disponibles en otros países industrializados. Esto se suma a acuerdos previos que Trump alcanzó con más de una docena de fabricantes para reducir costos.

Primas más bajas: El Gran Plan de Salud financiará completamente las reducciones de costos compartidos (CSR), un mecanismo que ayuda a los inscritos de bajos ingresos en planes de nivel medio. Según estimaciones, esto podría reducir las primas en más de un 10%.

Transparencia total: Se exigirá a aseguradoras y hospitales publicar precios y márgenes de ganancia en lenguaje claro, evitando tecnicismos que dificultan la comparación.

Dinero directo a los ciudadanos

Uno de los pilares más polémicos del plan es la propuesta de enviar subsidios directamente a los estadounidenses, en lugar de transferirlos a las aseguradoras. Estos fondos se depositarían en cuentas de ahorro para salud (HSA), permitiendo a las personas pagar primas, consultas y medicamentos de manera autónoma.

La administración argumenta que este mecanismo devolverá el control al consumidor y reducirá la dependencia del gobierno federal. Sin embargo, legisladores demócratas advierten que estas cuentas podrían ser insuficientes para cubrir los altos costos médicos, especialmente para familias de bajos ingresos o pacientes con enfermedades crónicas.

Desafíos en el Congreso

Aunque la Casa Blanca asegura que el plan tiene potencial para obtener apoyo bipartidista, la realidad legislativa es compleja. Los demócratas consideran que la propuesta es un sustituto insuficiente para los subsidios de la ACA, mientras que algunos republicanos ven en ella una oportunidad para reducir el gasto público.

Por ahora, el futuro del Gran Plan de Salud dependerá de las negociaciones en el Congreso, donde también se discute la extensión de los créditos fiscales que expiraron en diciembre. Trump insiste en que su propuesta “pone a la gente por delante de las grandes corporaciones”.

THE GREAT HEALTHCARE PLAN.



President Donald J. Trump unveils the Great Healthcare Plan to lower costs and deliver money directly to the American people. 🇺🇸 pic.twitter.com/VWtNZzNbQC — The White House (@WhiteHouse) January 15, 2026

