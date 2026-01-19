Qué se sabe del choque de dos trenes en España con al menos 39 muertos

Guardia Civil y bomberos trabajan entre los restos del tren tras el choque en Córdoba.

El accidente ocurrido el domingo 18 de enero, por el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en el municipio de Adamuz, Córdoba, al sur de España, ha dejado al menos 39 personas fallecidas y más de un centenar de heridos. El siniestro se convierte en la segunda tragedia ferroviaria con mayor número de víctimas mortales en lo que va del siglo en España y en el primer accidente de esta magnitud en el sistema de Alta Velocidad del país.

De acuerdo con los reportes oficiales, más de 120 pasajeros resultaron heridos. Todas las personas con lesiones de consideración fueron trasladadas de inmediato a centros hospitalarios de la región.

Videos verificados por medios internacionales muestran escenas de pánico tras el choque. En las imágenes se observa a pasajeros intentando salir por las ventanas y a otros caminando sobre el techo de los vagones para escapar del lugar del accidente.

Entre las víctimas mortales se encuentra el conductor del segundo tren implicado, un Alvia que cubría la ruta Madrid-Huelva, según confirmó la agencia EFE, que citó fuentes de la empresa ferroviaria estatal Renfe, propietaria y operadora del convoy.

¿Qué ocurrió en el accidente ferroviario?

Según los primeros informes, uno de los trenes se dirigía desde Málaga hacia la estación Madrid Puerta de Atocha, mientras que el otro cubría la ruta contraria, con destino a la ciudad de Huelva. El impacto se produjo en un tramo de vía contigua, lo que provocó un descarrilamiento múltiple que sorprendió a cientos de pasajeros.

Testigos señalaron que, antes del choque, uno de los trenes comenzó a temblar violentamente, generando alarma entre los ocupantes. Minutos después se produjo el impacto, que desencadenó escenas de caos y desesperación.

El tren operado por la empresa Iryo había salido de Málaga a las 18:40 hora local y transportaba aproximadamente a 300 personas en el momento del accidente. En un comunicado oficial, la compañía lamentó profundamente lo ocurrido y aseguró que activó todos los protocolos de emergencia para colaborar con las autoridades.

Por su parte, Renfe informó que también puso en marcha sus protocolos de seguridad y asistencia. La empresa habilitó puntos de información en las estaciones afectadas y desplegó equipos de apoyo psicológico en Madrid, Córdoba, Huelva y Sevilla para atender a víctimas y familiares.

“Renfe y todo su equipo están junto a las familias de los pasajeros afectados en estos momentos difíciles”, señaló la compañía en un pronunciamiento público.

La Junta de Andalucía activó la fase de emergencia del Plan de Protección Civil tras el accidente. Asimismo, el administrador de infraestructuras ferroviarias Adif anunció la suspensión de la circulación de alta velocidad entre Madrid y Andalucía mientras se desarrollan las labores de rescate e investigación.

Los trenes que circulaban por la línea Sevilla-Madrid están siendo redirigidos a sus puntos de origen, mientras que los servicios comerciales entre Madrid, Toledo, Ciudad Real y Puertollano operan con normalidad.

Reacciones tras la tragedia

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y aseguró que el país atraviesa una “noche de profundo dolor”. También la familia real española manifestó su pesar y afirmó que sigue los acontecimientos con “gran preocupación”.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ofreció una rueda de prensa en la que calificó el accidente como “tremendamente extraño”. Detalló que el siniestro ocurrió en un tramo recto, que el tren de Iryo tenía menos de cuatro años de servicio y que la vía había sido renovada recientemente, en mayo de 2024, con una inversión de 700 millones de euros.

“Las condiciones técnicas del tren y de la infraestructura hacen que este accidente resulte difícil de explicar”, afirmó el funcionario, quien señaló que las investigaciones determinarán las causas exactas del choque.

Las autoridades españolas continúan con las labores de rescate, atención a las víctimas e investigación para esclarecer las responsabilidades en una tragedia que ha conmocionado al país.

