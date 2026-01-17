Emergencia por explosión de gas GLP se registra en el cantón Mejía

Emergencia por deflagración de gas en Mejía movilizó a Bomberos, MSP y Policía Nacional

Personal del Cuerpo de Bomberos de Mejía atiende una emergencia por deflagración de gas GLP en una vivienda del sector Aloasí.

La mañana de este sábado 17 de enero de 2026 se registró una alerta por deflagración de gas licuado de petróleo (GLP) al interior de una vivienda ubicada en el cantón Mejía, sector Aloasí, barrio Simón Bolívar, provincia de Pichincha.

Víctimas recibieron atención prehospitalaria

Según información proporcionada por el ECU 911, la llamada de auxilio ingresó a la central de emergencias a las 10:14, lo que permitió una respuesta inmediata y coordinada desde la Sala Operativa.

De forma oportuna, se dispuso la movilización de unidades del Cuerpo de Bomberos de Mejía, así como personal del Ministerio de Salud Pública (MSP), del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y de la Policía Nacional, con el objetivo de atender a los afectados y asegurar la zona.

Personal de primera respuesta informó que el incidente dejó cuatro personas heridas con quemaduras, quienes recibieron atención prehospitalaria en el lugar por parte de paramédicos. Posteriormente, los pacientes fueron trasladados a diferentes casas de salud para una evaluación médica especializada.

Mientras tanto, unidades técnicas especializadas se mantienen en el sitio realizando inspecciones estructurales y evaluaciones de seguridad, con el fin de descartar riesgos adicionales y garantizar condiciones seguras para los habitantes del sector.

Ante este tipo de emergencias, el ECU 911 reiteró a la ciudadanía la importancia de realizar revisiones periódicas de las instalaciones de gas, incluyendo mangueras, válvulas y reguladores, además de ubicar los cilindros de GLP en espacios ventilados, para prevenir accidentes domésticos.

