Video: Joven agredió a perro adulto mayor y podría recibir multa de $ 4.820

Un video evidenció maltrato animal contra “Oso”, un can de 10 años, en el sur de la ciudad

La agresión contra “Oso” quedó registrada en imágenes. El presunto responsable podría enfrentar una sanción económica de hasta $ 4.820.

Un video ciudadano evidenció la persecución y agresión contra “Oso”, un perro de aproximadamente 10 años. La Unidad de Bienestar Animal activó el protocolo y el caso fue puesto en conocimiento de la Agencia Metropolitana de Control.

Un caso de maltrato animal registrado en el sur de la ciudad generó indignación ciudadana luego de que un video, grabado por un vecino, evidenciara la agresión contra “Oso”, un perro geronte de aproximadamente 10 años de edad. En las imágenes se observa cómo un joven persigue al can y lo patea cuando este llega a la puerta de su domicilio.

Tras la denuncia, la Unidad de Bienestar Animal (UBA) atendió de inmediato el caso, al tratarse de un presunto daño intencional a un animal de compañía, una infracción que podría acarrear una multa de hasta $ 4.820, conforme a la normativa vigente.

Intervención de autoridades

Con base en la evidencia entregada por la persona denunciante, inspectores de la UBA acudieron al conjunto habitacional San Francisco de Huarcay, acompañados por personal de la Agencia Metropolitana de Control (AMC) y de la Policía Nacional. En el sitio, los funcionarios identificaron a “Oso” fuera de su vivienda y, en una primera instancia, dialogaron con un familiar de los tutores, ya que estos no se encontraban en el domicilio.

Durante la intervención, un médico veterinario de la UBA realizó una evaluación clínica al animal, determinando que no presentaba lesiones de consideración. El perro caminaba con normalidad y no manifestaba dolor a la palpación.

Presunto agresor reconoció el hecho

De manera paralela, otro equipo se trasladó al domicilio del presunto agresor, con quien se mantuvo un diálogo directo. La persona involucrada reconoció su error, ofreció disculpas por su accionar y aseguró que no había tenido conflictos previos con el animal.

Con los elementos recabados, la UBA elaborará el informe técnico correspondiente para que la AMC determine la infracción administrativa que aplique en este caso.

Posteriormente, los inspectores conversaron con los tutores de “Oso”, a quienes se les recordó la importancia de no dejar a los animales de compañía sin supervisión en espacios públicos o áreas de acceso común. Las autoridades advirtieron que esta práctica expone a los animales a agresiones, peleas, extravíos o situaciones que podrían derivar en mordeduras, poniendo en riesgo tanto al animal como a la comunidad.

🐾 #ControlEnQuito |Gracias al trabajo conjunto con @amcquito y Policía Nacional Ecuador, Oso 🐶 fue atendido y se encuentra fuera de peligro.



El agresor enfrenta posibles sanciones por daño intencional a un animal de compañía.



Sin maltrato animal, #QuitoRenace@pabelml pic.twitter.com/XFJwIV3UHZ — Unidad de Bienestar Animal Quito (@UBAQuito) January 17, 2026

La UBA reiteró el llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier acto de maltrato animal, recordando que la protección y el bienestar de los animales es una responsabilidad compartida.

