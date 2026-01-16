Expreso
Para 2026, el catastro registra 1’037.877 predios en el Distrito Metropolitano de Quito.Foto: Ángelo Chamba

¿Pagó más por el impuesto predial en Quito? Esto pueden hacer los afectados

Se detectó un error en el cobro de la Contribución Especial de Mejoras

Cerca de 80.000 predios en Quito pagaron más por la Contribución Especial de Mejoras (CEM) que se cobra en el impuesto predial debido a un error de cálculo.

Te invitamos a leer: Error de cálculo en la Contribución de Mejoras elevó pagos en 80.000 predios en Quito

La Administración Tributaria municipal detectó inconsistencias en el 7,6 % de los más de 1’037.877 predios del catastro, atribuibles, según el Municipio, a cambios en la titularidad del dominio, como correcciones en los nombres de propietarios o procesos de transferencia de dominio. 

Casa patrimonial Quito

Colapso de casa patrimonial en Quito fue alertado hace casi dos años

Estas fallas afectaron directamente el cálculo de la CEM, un tributo que financia obras públicas y que se emite junto al impuesto predial cada año.

¿Qué pueden hacer los contribuyentes afectados?

Las autoridades municipales iniciaron un proceso de comunicación directa con los ciudadanos cuya orden de pago registró valores erróneos y han habilitado varias vías para que los afectados revisen su situación y presenten sus reclamos:

Correos electrónicos y llamadas: El Municipio envió correos electrónicos y realiza llamadas desde su contact center para orientar a los contribuyentes sobre los pasos a seguir.

Atención presencial: Quienes prefieran hacerlo de forma directa pueden acercarse a la Unidad de Peticiones y Reclamos, ubicada en las calles Venezuela y Chile, donde se puede solicitar información y presentar solicitudes de corrección o devolución.

El objetivo de estas acciones es que los contribuyentes que pagaron de más puedan iniciar los trámites correspondientes para que se regularice su situación tributaria, ya sea mediante devolución de lo cobrado en exceso o la rectificación de la obligación tributaria.

Pedidos desde el Concejo Metropolitano

El concejal Fidel Chamba requirió información técnica y documentada sobre las causas del error y convocó a una sesión extraordinaria de la Comisión de Presupuesto, Finanzas y Tributación para el 19 de enero de 2026. 

Al encuentro se convocó a los representantes de la Administración General del Municipio y de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop), encargada de la generación de la CEM.

El primer punto de la agenda será la comparecencia de la administradora general y del gerente general de la Epmmop para explicar la Resolución Nro. GADDMQ-DMT-2026-0003-R, emitida el 14 de enero de 2026, que rectifica las obligaciones tributarias por concepto de CEM.

Además, Chamba solicitó un reporte actualizado sobre el estado de pagos, detallando cuántos contribuyentes han cancelado con valores incorrectos en enero de 2026 y un desglose de los montos pagados en exceso o en defecto, para identificar con claridad el impacto del error y proponer soluciones rápidas.

Recomendaciones para los contribuyentes

  • Consulta tu orden de pago en el portal oficial del Municipio o revisa el recibo que recibiste con el impuesto predial

  • Verifica si el valor de la Contribución Especial de Mejoras parece mayor al esperado

  • Revisa tu correo electrónico por mensajes explicativos sobre ajustes o errores

Según el Municipio, se están fortaleciendo los canales de información y atención ciudadana para que los contribuyentes puedan resolver cualquier inconsistencia registrada en sus pagos.

