Error de cálculo en la Contribución de Mejoras elevó pagos en 80.000 predios en Quito

Cientos de contribuyentes reclamaron por el incremento del pago en el impuesto predial.

Un error en el cálculo de la Contribución Especial de Mejoras (CEM) afectó a 79.157 propiedades en el Distrito Metropolitano de Quito, según alertaron los concejales Fidel Chamba y Wilson Merino. Debido a ello se solicitó la comparecencia de la Administradora General y el gerente de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas.

El concejal Chamba informó que los valores de la CEM, que se cobra junto con el impuesto predial y que sirve para financiar obras públicas, fueron mal calculados, afectando a casi el 8 % del total de predios registrados en el catastro municipal.

Ante ello, solicitó información clara, técnica y documentada sobre los errores y convocó a una sesión extraordinaria de la Comisión de Presupuesto, Finanzas y Tributación para el 19 de enero de 2026, con la presencia de representantes de la Administración General del Municipio y de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop). El objetivo es exigir explicaciones y avanzar soluciones concretas.

El primer punto en la agenda de la sesión será la comparecencia de la Administradora General y Gerente General de la Epmmop, para que informe sobre la Resolución Nro. GADDMQ-DMT-2026-0003-R, emitida el 14 de enero de 2026, que rectifica las obligaciones tributarias por concepto de CEM.

Chamba también requirió en un oficio dirigido a la Dirección Metropolitana Tributaria una “descripción técnica pormenorizada” de los valores recaudados desde 2017, las metodologías utilizadas para los recalculos y la identificación de obras distritales entre 2017 y 2025 cuyos costos no se habrían distribuido correctamente entre los predios beneficiados.

Además, solicitó un reporte actualizado sobre el estado de pagos, incluyendo cuántos contribuyentes han cancelado durante enero de 2026 con valores incorrectos y el detalle de los montos pagados en exceso o en defecto.

El concejal también pide que se expliquen los procedimientos establecidos para la devolución, compensación o regularización de estos pagos y las medidas preventivas para evitar que errores similares vuelvan a ocurrir.

Por su parte, el concejal Wilson Merino expresó su preocupación a través de su cuenta en la red social X. Mencionó que en algunos casos el error significó un cobro de hasta 1.590 % más de lo que correspondía, calificando la situación no como un simple ajuste, sino como un “atropello”.

¿Qué dijo el Municipio?

Este 16 de enero de 2026, el Municipio de Quito emitió un comunicado en el que precisó que la Administración Tributaria detectó inconsistencias en el 7,6 % de los más de 1’037.877 predios del catastro, atribuidas principalmente a cambios en la titularidad del dominio, por correcciones en nombres o procesos de transferencia.

El Cabildo aseguró que las inconsistencias fueron corregidas y que ya se realizó el recalculo correspondiente, iniciando además un proceso de comunicación con los ciudadanos afectados para orientarles sobre cómo solicitar la devolución o corregir la situación.

Según el Municipio, se han enviado correos electrónicos y se realizan llamadas desde el contact center para guiar a los contribuyentes en los pasos a seguir. También se informó que quienes deseen revisar su situación pueden acercarse a la Unidad de Peticiones y Reclamos, ubicada en Venezuela y Chile.

