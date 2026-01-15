Secuestro en Quito terminó en muerte en Los Ríos; hay tres sentenciados

El hecho ocurrió en el norte de Quito. Tres hombres se subieron al vehículo de la víctima y lo secuestraron

Imagen referencial. El joven estaba dentro de su auto cuando tres hombres ingresaron y lo secuestraron.

Un secuestro ocurrido en el norte de Quito terminó con un homicidio en Los Ríos. Tras casi un año de investigaciones, tres hombres fueron sentenciados por la desaparición involuntaria con resultado de muerte de un joven quiteño.

Los sentenciados fueron declarados culpables como autores del delito de desaparición involuntaria con resultado de muerte, tras un juicio en el que la Fiscalía presentó más de diez testimonios y evidencia documental y pericial.

De acuerdo con información de la Fiscalía, el 31 de enero de 2025, Julio salió desde la Terminal Terrestre de Carcelén, en el norte de Quito, rumbo al sur de la ciudad para concretar un nuevo empleo. Esa noche celebró con amigos la noticia y luego se trasladaron a una vivienda para continuar la reunión. Cerca de las 04:52 del 1 de febrero, el joven se retiró solo.

Cámaras de seguridad fueron clave para reconstruir lo ocurrido. Un perito explicó que Julio ingresó a su vehículo y permaneció en el asiento del conductor durante varios minutos, mientras usaba su celular. En ese tiempo, un automóvil azul pasó reiteradamente por el lugar, aparentemente vigilándolo. A las 04:57, los ocupantes de ese vehículo descendieron, lo intimidaron y se lo llevaron en su propio auto.

La pista que permitió seguir el recorrido de la víctima surgió gracias a una factura electrónica de combustible, localizada por la hermana de la víctima en el portal del Servicio de Rentas Internas. El documento evidenció que el vehículo cargó gasolina en la vía Alóag–Santo Domingo. Cámaras de peajes confirmaron luego el desplazamiento hacia la provincia de Los Ríos.

Vinculados con otros hechos delictivos

Las imágenes de la estación de servicio mostraron tanto el auto de la víctima como el vehículo azul de los captores. Tras la verificación policial, se estableció que este último estaba reportado como robado y vinculado a otros casos de secuestro.

Los tres ahora sentenciados ya eran investigados por hechos similares y cumplían medidas de presentación periódica. Una pericia morfológica y de identidad humana permitió confirmar que se trataba de las mismas personas captadas en los videos. Fueron detenidos cuando acudieron a cumplir esa obligación judicial.

El desenlace se confirmó horas después. A las 10:40 del 1 de febrero de 2025, agentes de la Dinased realizaron el levantamiento de un cadáver en el sector de Patricia Pilar, en Los Ríos. El cuerpo fue reconocido por los familiares como el de Julio.

La pena impuesta supera los 34 años debido a que, además del tipo penal base, el Tribunal aplicó una circunstancia agravante, al tratarse de una desaparición que terminó con la muerte de la víctima.

