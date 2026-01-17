Conato de incendio en centro comercial del norte de Quito generó alarma

Un conato de incendio en un centro comercial del norte de Quito fue controlado por el Cuerpo de Bomberos

Referencial. Bomberos combatieron incendio estructural en las bodegas de un centro comercial en Quito.

Un incendio estructural generó momentos de preocupación entre los moradores y transeúntes del centro norte de Quito, la noche del viernes 16 de enero del 2026, tras registrarse una emergencia en un centro comercial ubicado en la intersección de las avenidas 6 de Diciembre y La Niña.

Le invitamos a que lea: Paseo Express: tres lugares imperdibles que puedes visitar usando el Metro de Quito

Bomberos atendió la emergencia

“Mi lucha no es contra Pabel Muñoz, no es política”: Claude Roulet Leer más

El Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito atendió de forma inmediata la alerta por un conato de incendio en las instalaciones del Multicentro.

Al llegar al lugar, las unidades especializadas constataron que el fuego se había iniciado en una estantería dentro de una bodega, sin que se propagara a otras áreas del establecimiento.

Los bomberos ejecutaron labores de control, enfriamiento y eliminación de puntos calientes, lo que permitió evitar una posible reignición y mayores daños en la infraestructura. Gracias a la rápida intervención, la situación fue controlada en poco tiempo.

De acuerdo con el informe preliminar, no se registraron personas heridas ni daños materiales de consideración. Una vez concluida la atención de la emergencia, el sitio quedó bajo la responsabilidad del personal de seguridad del centro comercial.

Las causas del incendio se investigan

Por su parte, la Secretaría de Riesgos confirmó el incidente y señaló que las causas del incendio aún se encuentran bajo investigación. Además, informó que el Operativo Zonal Mariscal Sucre se desplegó en la zona para verificar posibles afectaciones y garantizar la seguridad en el sector.

La Agencia Metropolitana de Tránsito aseguró el sector mediante el cierre del perímetro afectado. El GAD Cantonal realiza la evaluación de daños en coordinación con los propietarios del centro comercial.

Actualización (16/01/2026 – 23:43):



Estado del evento: El incendio fue LIQUIDADO.



Afectaciones:

• 1 bien privado afectado (bodega de productos variados).



Acciones en territorio:

El Cuerpo de Bomberos de Quito @BomberosQuito ejecutó labores de sofocación, remoción de escombros… — Riesgos Ecuador (@Riesgos_Ec) January 17, 2026

La mejor información en tus manos, SUSCRÍBETE A EXPRESO.