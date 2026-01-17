Paradas del Trolebús y Ecovía se modernizan para integrarse al Metro de Quito
Modernización del Trolebús y Ecovía: así funcionará el nuevo sistema de recaudo
El transporte público municipal de Quito avanza en un proceso de modernización. A través de la Empresa de Pasajeros, el Municipio inició los trabajos de adecuación de paradas y estaciones del Trolebús y la Ecovía para la implementación del Sistema Integrado de Recaudo (SIR), con una inversión aproximada de 15,6 millones de dólares.
Este nuevo sistema permitirá a los usuarios pagar su pasaje con un mecanismo único e integrado al Metro de Quito, marcando un paso importante hacia una movilidad más eficiente, segura y moderna.
¿Qué beneficios trae el Sistema Integrado de Recaudo?
La implementación del SIR busca transformar la experiencia de viaje de miles de usuarios a diario. Entre sus principales beneficios se destacan:
- Pago único integrado con el Metro de Quito
- Reducción de la evasión en el transporte público
- Ingreso más rápido a paradas y estaciones
- Menor uso de dinero en efectivo, lo que incrementa la seguridad
- Optimización de costos operativos y reducción del uso de papel
Paradas y estaciones en obra actualmente
Los trabajos de modernización se concentran actualmente en varios andenes del sistema Trolebús y en una parada de la Ecovía. Estas infraestructuras estarán nuevamente habilitadas al público entre el domingo 18 y el martes 20 de enero:
- Trolebús
- La Recoleta (sentido sur–norte)
- El Florón (norte–sur)
- Cuero Caicedo (sur–norte)
- La Y (norte–sur)
- Santa Clara (sur–norte)
- Ecovía
- Guayanay Ñan
Además, la estación Morán Valverde y la terminal Carcelén continúan en proceso de instalación de equipos ATM, sin suspender su servicio.
De forma previa, ya se modernizaron las paradas La Colina (Trolebús) y Quillallacta y Pacarillacta (Ecovía), que desde esta semana operan con normalidad.
Próximas paradas que se integrarán al SIR
El siguiente grupo de estaciones y paradas que ingresará al proceso de implantación del Sistema Integrado de Recaudo incluye:
Trolebús
Alameda (sur–norte)
El Florón (sur–norte)
Cuero Caicedo (norte–sur)
Estadio (norte–sur)
Ecovía
Puente de Guajaló
Otoya
Santo Tomás
El Beaterio
Cierres temporales y rutas alternas
Durante las obras, se realizarán cierres programados para facilitar los trabajos. Las autoridades recomiendan a los usuarios planificar sus viajes con anticipación y utilizar las paradas alternas habilitadas.
- Trolebús
Alameda (sur–norte)
Cierre: domingo 18 de enero
Apertura: domingo 25 de enero
Alternativas: El Ejido (hacia el norte) y Hermano Miguel (hacia el sur)
El Florón (sur–norte)
Cierre: domingo 18 de enero
Apertura: domingo 25 de enero
Alternativas: Estadio (norte) y Mariana de Jesús (sur)
Cuero Caicedo (norte–sur)
Cierre: lunes 19 de enero
Apertura: lunes 26 de enero
Alternativas: Mariana de Jesús (norte) y Colón (sur)
Estadio (norte–sur)
Cierre: lunes 19 de enero
Apertura: lunes 26 de enero
Alternativas: La Y (norte) y El Florón (sur)
- Ecovía
Puente de Guajaló
Cierre: domingo 18 de enero
Apertura: domingo 25 de enero
Alternativas: San Cristóbal (norte) y Pacarillacta (sur)
Otoya
Cierre: domingo 18 de enero
Apertura: domingo 25 de enero
Alternativas: El Capulí (norte) y Quillallacta (sur)
Santo Tomás
Cierre: lunes 19 de enero
Apertura: lunes 26 de enero
Alternativas: San José de Guamaní y Caupicho (norte), Estación Guamaní (sur)
El Beaterio
Cierre: lunes 19 de enero
Apertura: lunes 26 de enero
Alternativas: La Bretaña (norte) y San José (sur)