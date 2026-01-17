Paradas del Trolebús y Ecovía se modernizan para integrarse al Metro de Quito

Modernización del Trolebús y Ecovía: así funcionará el nuevo sistema de recaudo

Las paradas del Trolebús y la Ecovía se modernizan para integrar el nuevo Sistema Integrado de Recaudo en Quito.

El transporte público municipal de Quito avanza en un proceso de modernización. A través de la Empresa de Pasajeros, el Municipio inició los trabajos de adecuación de paradas y estaciones del Trolebús y la Ecovía para la implementación del Sistema Integrado de Recaudo (SIR), con una inversión aproximada de 15,6 millones de dólares.

Este nuevo sistema permitirá a los usuarios pagar su pasaje con un mecanismo único e integrado al Metro de Quito, marcando un paso importante hacia una movilidad más eficiente, segura y moderna.

¿Qué beneficios trae el Sistema Integrado de Recaudo?

La implementación del SIR busca transformar la experiencia de viaje de miles de usuarios a diario. Entre sus principales beneficios se destacan:

Pago único integrado con el Metro de Quito

Reducción de la evasión en el transporte público

Ingreso más rápido a paradas y estaciones

Menor uso de dinero en efectivo, lo que incrementa la seguridad

Optimización de costos operativos y reducción del uso de papel

Paradas y estaciones en obra actualmente

Los trabajos de modernización se concentran actualmente en varios andenes del sistema Trolebús y en una parada de la Ecovía. Estas infraestructuras estarán nuevamente habilitadas al público entre el domingo 18 y el martes 20 de enero:

Trolebús

La Recoleta (sentido sur–norte)

El Florón (norte–sur)

Cuero Caicedo (sur–norte)

La Y (norte–sur)

Santa Clara (sur–norte)

Ecovía

Guayanay Ñan

Además, la estación Morán Valverde y la terminal Carcelén continúan en proceso de instalación de equipos ATM, sin suspender su servicio.

De forma previa, ya se modernizaron las paradas La Colina (Trolebús) y Quillallacta y Pacarillacta (Ecovía), que desde esta semana operan con normalidad.

Próximas paradas que se integrarán al SIR

El siguiente grupo de estaciones y paradas que ingresará al proceso de implantación del Sistema Integrado de Recaudo incluye:

Trolebús

Alameda (sur–norte)

El Florón (sur–norte)

Cuero Caicedo (norte–sur)

Estadio (norte–sur)

Ecovía

Puente de Guajaló

Otoya

Santo Tomás

El Beaterio

Cierres temporales y rutas alternas

Durante las obras, se realizarán cierres programados para facilitar los trabajos. Las autoridades recomiendan a los usuarios planificar sus viajes con anticipación y utilizar las paradas alternas habilitadas.

Trolebús

Alameda (sur–norte)

Cierre: domingo 18 de enero

Apertura: domingo 25 de enero

Alternativas: El Ejido (hacia el norte) y Hermano Miguel (hacia el sur)

El Florón (sur–norte)

Cierre: domingo 18 de enero

Apertura: domingo 25 de enero

Alternativas: Estadio (norte) y Mariana de Jesús (sur)

Cuero Caicedo (norte–sur)

Cierre: lunes 19 de enero

Apertura: lunes 26 de enero

Alternativas: Mariana de Jesús (norte) y Colón (sur)

Estadio (norte–sur)

Cierre: lunes 19 de enero

Apertura: lunes 26 de enero

Alternativas: La Y (norte) y El Florón (sur)

Ecovía

Puente de Guajaló

Cierre: domingo 18 de enero

Apertura: domingo 25 de enero

Alternativas: San Cristóbal (norte) y Pacarillacta (sur)

Otoya

Cierre: domingo 18 de enero

Apertura: domingo 25 de enero

Alternativas: El Capulí (norte) y Quillallacta (sur)

Santo Tomás

Cierre: lunes 19 de enero

Apertura: lunes 26 de enero

Alternativas: San José de Guamaní y Caupicho (norte), Estación Guamaní (sur)

El Beaterio

Cierre: lunes 19 de enero

Apertura: lunes 26 de enero

Alternativas: La Bretaña (norte) y San José (sur)

