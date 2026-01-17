Expreso
  Quito

SISTEMA DE TRANSPORTE (15602523)
Las paradas del Trolebús y la Ecovía se modernizan para integrar el nuevo Sistema Integrado de Recaudo en Quito.ARCHIVO

Paradas del Trolebús y Ecovía se modernizan para integrarse al Metro de Quito

Modernización del Trolebús y Ecovía: así funcionará el nuevo sistema de recaudo

El transporte público municipal de Quito avanza en un proceso de modernización. A través de la Empresa de Pasajeros, el Municipio inició los trabajos de adecuación de paradas y estaciones del Trolebús y la Ecovía para la implementación del Sistema Integrado de Recaudo (SIR), con una inversión aproximada de 15,6 millones de dólares.

Le invitamos a que lea: Paseo Express: tres lugares imperdibles que puedes visitar usando el Metro de Quito

Este nuevo sistema permitirá a los usuarios pagar su pasaje con un mecanismo único e integrado al Metro de Quito, marcando un paso importante hacia una movilidad más eficiente, segura y moderna.

¿Qué beneficios trae el Sistema Integrado de Recaudo?

La implementación del SIR busca transformar la experiencia de viaje de miles de usuarios a diario. Entre sus principales beneficios se destacan:

  • Pago único integrado con el Metro de Quito

  • Reducción de la evasión en el transporte público

  • Ingreso más rápido a paradas y estaciones

  • Menor uso de dinero en efectivo, lo que incrementa la seguridad

  • Optimización de costos operativos y reducción del uso de papel

Paradas y estaciones en obra actualmente

Los trabajos de modernización se concentran actualmente en varios andenes del sistema Trolebús y en una parada de la Ecovía. Estas infraestructuras estarán nuevamente habilitadas al público entre el domingo 18 y el martes 20 de enero:

  • Trolebús

  • La Recoleta (sentido sur–norte)

  • El Florón (norte–sur)

  • Cuero Caicedo (sur–norte)

  • La Y (norte–sur)

  • Santa Clara (sur–norte)

  • Ecovía

  • Guayanay Ñan
Además, la estación Morán Valverde y la terminal Carcelén continúan en proceso de instalación de equipos ATM, sin suspender su servicio.

De forma previa, ya se modernizaron las paradas La Colina (Trolebús) y Quillallacta y Pacarillacta (Ecovía), que desde esta semana operan con normalidad.

Próximas paradas que se integrarán al SIR

El siguiente grupo de estaciones y paradas que ingresará al proceso de implantación del Sistema Integrado de Recaudo incluye:

Trolebús

Alameda (sur–norte)

El Florón (sur–norte)

Cuero Caicedo (norte–sur)

Estadio (norte–sur)

Ecovía

Puente de Guajaló

Otoya

Santo Tomás

El Beaterio

Cierres temporales y rutas alternas

Durante las obras, se realizarán cierres programados para facilitar los trabajos. Las autoridades recomiendan a los usuarios planificar sus viajes con anticipación y utilizar las paradas alternas habilitadas.

  • Trolebús

Alameda (sur–norte)

Cierre: domingo 18 de enero

Apertura: domingo 25 de enero

Alternativas: El Ejido (hacia el norte) y Hermano Miguel (hacia el sur)

El Florón (sur–norte)

Cierre: domingo 18 de enero

Apertura: domingo 25 de enero

Alternativas: Estadio (norte) y Mariana de Jesús (sur)

Cuero Caicedo (norte–sur)

Cierre: lunes 19 de enero

Apertura: lunes 26 de enero

Alternativas: Mariana de Jesús (norte) y Colón (sur)

Estadio (norte–sur)

Cierre: lunes 19 de enero

Apertura: lunes 26 de enero

Alternativas: La Y (norte) y El Florón (sur)

Puente de Guajaló

Cierre: domingo 18 de enero

Apertura: domingo 25 de enero

Alternativas: San Cristóbal (norte) y Pacarillacta (sur)

Otoya

Cierre: domingo 18 de enero

Apertura: domingo 25 de enero

Alternativas: El Capulí (norte) y Quillallacta (sur)

Santo Tomás

Cierre: lunes 19 de enero

Apertura: lunes 26 de enero

Alternativas: San José de Guamaní y Caupicho (norte), Estación Guamaní (sur)

El Beaterio

Cierre: lunes 19 de enero

Apertura: lunes 26 de enero

Alternativas: La Bretaña (norte) y San José (sur)

