Registro Civil en Tumbaco: trámites que ya puedes hacer en la nueva agencia

Se busca facilitar el acceso de quienes viven en Tumbaco, Cumbayá, Pifo, Puembo y sectores aledaños.

Desde el 14 de enero de 2026, los trámites de cédula, pasaporte y otros servicios del Registro Civil ya no requieren de largos desplazamientos para quienes viven en los valles.

La nueva agencia abrió sus puertas en el centro comercial Ventura Mall, en la avenida Oswaldo Guayasamín (Interoceánica) y calle El Sauce de Tumbaco, con el objetivo de ofrecer una atención más cómoda y cercana para los usuarios.

El nuevo punto de atención busca aliviar la demanda en otras agencias de Quito y facilitar el acceso a miles de personas que viven en Tumbaco, Cumbayá, Pifo, Puembo y sectores aledaños.

Según las autoridades, la ubicación, dentro de un espacio comercial, permite a los ciudadanos realizar sus gestiones en un entorno más accesible y con mejores condiciones de espera.

Durante la inauguración, Ottón Rivadeneira, director general del Registro Civil, señaló que esta agencia responde al pedido de los moradores y busca acercar los servicios a la ciudadanía.

Nueva infraestructura moderna

El nuevo punto de atención dispone de infraestructura moderna, con áreas cómodas y funcionales destinadas a la espera y a la atención ciudadana.

Además, cuenta con tres módulos equipados para procesos de cedulación, inscripciones, actualizaciones de datos y emisión de certificados, así como una sala destinada a matrimonios y espacios específicos para recaudación, supervisión y producción. Además, la oficina está dotada de equipamiento especializado para la emisión de pasaportes.

En esta dependencia, los usuarios pueden acceder a una amplia gama de servicios, entre los que se incluyen la emisión y renovación de la cédula de identidad, la emisión de pasaportes, la inscripción ordinaria y extraordinaria de nacimientos y defunciones.

Tambie´n matrimonios y registro de uniones de hecho, la actualización de información registral, como divorcios o cambios de nombre, así como la emisión de certificados y copias de actas registrales.

