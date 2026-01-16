Inseguridad en Quito: sin cuórum sesión para debatir ordenanza de delivery

Se propone un catastro exclusivo de quienes realizan el servicio de delivery, que incluya permisos de funcionamiento

El proyecto para regular los delivery permanece estancado más de un año en el Concejo.

Pese a que la regulación del servicio de delivery en Quito ha sido catalogada como un tema urgente, especialmente tras los recientes hechos violentos vinculados al uso de motocicletas, la Comisión de Movilidad del Concejo Metropolitano no avanzó en el trámite del proyecto de ordenanza por falta de cuórum.

En la sesión del 14 de enero de 2026, como tercer punto del orden del día, estaba previsto el conocimiento del oficio remitido el 8 de enero por la concejala Analía Ledesma, en el que planteaba un nuevo enfoque para la Ordenanza de Delivery.

Sin embargo, a la reunión solo asistieron el presidente de la comisión, Diego Garrido, y la edil Cristina López. La ausencia de los otros tres integrantes: Ángel Vega (vicepresidente), Joselyn Mayorga y Héctor Cueva impidió instalar formalmente la sesión y debatir el tema.

Un proyecto estancado en el Concejo

El retraso ocurre en un contexto de creciente preocupación ciudadana. Ledesma recordó que la necesidad de regular el servicio de transporte a domicilio ya se había planteado hace años.

En 2019 presentó un primer proyecto de ordenanza y, posteriormente, en 2023, el alcalde, Pabel Muñoz, impulsó una nueva propuesta que alcanzó el primer debate, pero que desde entonces no ha sido tratada.

El asesinato de un guardia de seguridad durante un intento de asalto a una cafetería en el sector de la República de El Salvador generó conmoción en la capital y ante ese hecho violento, la edil planteó retomar la discusión con un enfoque más específico.

Catastro exclusivo de delivery

Su propuesta apunta a la creación de un catastro exclusivo de las personas que realizan el servicio de delivery, que incluya permisos de funcionamiento e identificación visible, para diferenciar esta actividad de posibles acciones delictivas.

Según la edil, solo en los primeros días de este año se han registrado al menos tres incidentes relacionados con motocicletas vinculadas a ese servicio, lo que, a su criterio, evidencia la urgencia de que el proyecto avance hacia el segundo debate. “No se trata de estigmatizar a quienes trabajan en esta actividad, sino de ordenar y dar seguridad tanto a los repartidores como a la ciudadanía”, recalcó.

El punto fue incluido en la agenda de la mesa justamente por esta coyuntura. Pero la falta de asistencia de la mayoría de ediles volvió a postergar la discusión de una normativa que lleva más de un año estancada, pese a que también cuenta con el respaldo del alcalde.

#URGENTE Lamentable, que concejales no den quórum para que se instale la Comisión de Movilidad y se retome el debate de mi propuesta para regularizar los delivery.

🆘No es una omisión: es una decisión política que frena derechos y mantiene la precarización.



Mientras tanto👇 pic.twitter.com/QZEDcXg1be — Analía Ledesma García (@analialedesmaec) January 15, 2026

Muñoz se comprometió a incluir el tema en el orden del día de próximas sesiones del Concejo, pero la inasistencia y falta de cuórum en la comisión representa un nuevo retraso en el trámite.

“Lamentable que concejales no den cuórum para que se instale la comisión y se retome el debate de la propuesta para regularizar los delivery. No es una omisión: es una decisión política que frena derechos y mantiene la precarización”, alertó Ledesma.

