Asesinato en Quito: Policía captura a sospechoso por muerte de guardia en cafetería

Golpe al crimen en Quito: cae presunto autor del asesinato de guardia de seguridad. El detenido es de nacionalidad venezolana

Presunto implicado en el asesinato de un guardia de seguridad fue capturado tras un operativo policial en el sur de Quito.

Tras ocho días de intensas labores de investigación, el Ministerio del Interior confirmó la captura de uno de los presuntos implicados en el asesinato de un guardia de seguridad, ocurrido en una cafetería del norte de Quito, un hecho que conmocionó a la ciudadanía.

Le invitamos a que lea: Quito registra cifra histórica de sanciones a libadores: 44 veces más que en 2019

El ministro del Interior, John Reimberg, anunció este miércoles la detención del sospechoso, quien estaría directamente vinculado con el homicidio registrado el pasado 7 de enero. “Hemos capturado al delincuente involucrado en este crimen”, informó el funcionario a través de sus canales oficiales.

Operativo policial en el sur de Quito

La Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General del Estado, ejecutó un operativo en el sector de El Calzado, al sur de la capital. El procedimiento incluyó el allanamiento de dos inmuebles en el distrito Eugenio Espejo, donde finalmente se logró la aprehensión del sospechoso.

¿Cuándo inicia la revisión y matriculación vehicular 2026 en Quito? Leer más

Según información oficial, el detenido es de nacionalidad venezolana y registra antecedentes penales por robo. Durante el operativo, las autoridades encontraron armas de fuego, relojes de alta gama, joyas, prendas de vestir, una mochila utilizada por repartidores y otros objetos que estarían relacionados con el hecho violento.

Además, una mujer, identificada como la madre del detenido, fue arrestada por el delito de tenencia ilegal de armas, luego de que los agentes hallaran un arma de fuego en la habitación donde dormía.

Así ocurrió el crimen

El asesinato se produjo la tarde del miércoles 7 de enero de 2026, aproximadamente a las 13:50, en una cafetería ubicada en el hipercentro de Quito, una zona de alto flujo vehicular y peatonal.

De acuerdo con la Policía, cuatro sospechosos llegaron al lugar a bordo de dos motocicletas, vestidos como repartidores de delivery, con la intención de cometer un robo. Al percatarse del asalto, el guardia de seguridad, de 57 años, intervino e intentó frustrar el delito utilizando gas pimienta.

En respuesta, uno de los atacantes disparó un arma de fuego, provocándole heridas mortales en el cuello y el abdomen. El guardia falleció en el sitio. El coronel Germán León, comandante de la Zona 9, confirmó la información sobre las lesiones sufridas por la víctima.

Tras el ataque, los agresores huyeron por la avenida 6 de Diciembre con rumbo desconocido.

#ATENCIÓN



CAPTURADO DELINCUENTE INVOLUCRADO EN HOMICIDIO EN EL NORTE DE QUITO.



Hace un momento, el presunto asesino involucrado en la muerte de un guardia de seguridad en una cafetería en el norte de Quito el pasado 07 de enero, fue apresado por la Policía Nacional. El tipo es… pic.twitter.com/MU08E3tjQy — John Reimberg (@JohnReimberg) January 14, 2026

Clausura e investigación en curso

Luego del crimen, las autoridades procedieron a la clausura de la empresa de seguridad para la que trabajaba la víctima, tras detectar varias irregularidades administrativas y operativas.

La Fiscalía informó que la situación jurídica del principal sospechoso se definirá en las próximas horas, mientras continúan las investigaciones para determinar la participación de otros involucrados.

Los familiares exigen una investigación exhaustiva y sanciones claras, tanto para los responsables directos del crimen como para las entidades que habrían incumplido normas de seguridad.

La mejor información en tus manos, SUSCRÍBETE A EXPRESO.