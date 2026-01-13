Más de 1.000 restos óseos fueron hallados dentro de escuela del sur de Quito

Los restos estaban en fundas, dentro de una escuela de Quito. La Policía investiga si se trata o no de piezas humanas

Los restos fueron trasladados por personal de la Policía para investigar si las piezas óseas pertenecen o no a seres humanos.

La tarde del lunes 12 de enero de 2026, un hallazgo inusual encendió las alertas en el sur de Quito. Durante labores de limpieza en una bodega de una unidad educativa del distrito Eloy Alfaro, circuito Chimbacalle, personal del plantel encontró cuatro fundas plásticas negras que contenían restos óseos.

Según el reporte oficial, el rector informó que el descubrimiento ocurrió mientras se realizaba el aseo en un espacio poco utilizado. Al revisar las fundas, se constató que en su interior había fragmentos óseos, por lo que se notificó de inmediato al ECU-911.

La alerta ingresó a las 15:45. Treinta minutos después, equipos especializados llegaron al sitio. Entre las 16:15 y las 18:45 se ejecutó el procedimiento técnico: inspección del lugar, fijación de indicios y levantamiento de información para preservar la escena.

Los restos óseos hallados

El conteo preliminar reveló la magnitud del hallazgo:

Primera funda: 105 restos óseos. Segunda funda: 106 fragmentos. Tercera funda: 703 restos. Cuarta funda: 471 piezas.

Todos los elementos fueron embalados y quedaron bajo custodia para análisis forenses. Las autoridades buscan determinar la antigüedad de los restos y si corresponden a una o varias personas.

Dirigentes barriales de Quito exigen respuesta del Gobierno ante ola de inseguridad Leer más

Policía investiga los restos

El hecho genera preocupación en la comunidad educativa, pues el material estaba dentro de las instalaciones, aunque en un área de almacenamiento poco frecuentada. La Policía y unidades de investigación trabajan para esclarecer cómo llegaron los restos al lugar y desde cuándo permanecían allí.

El caso quedó registrado para control interno y continúa bajo indagación. Las autoridades no descartan ninguna hipótesis.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!