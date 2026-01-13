Trágico accidente en la carretera Pifo–Papallacta deja un fallecido en Quijos

Bomberos y policías atienden el accidente de un camión que perdió pista en la carretera Pifo–Papallacta.

Personal de emergencia realiza limpieza de la calzada tras derrame de combustible en Tambo, Quijos.

Un accidente de tránsito en el sector de Tambo, cantón Quijos, cobró la vida de una persona la madrugada de este martes, informó el ECU 911. La emergencia fue reportada a la línea única para emergencias 9-1-1.

Un camión perdió pista

Según los primeros reportes, el siniestro involucró a un camión que perdió pista y chocó contra una peña, generando además un derrame de combustible sobre la calzada.

Ante la situación, desde la Sala Operativa del ECU 911 se coordinó la movilización inmediata de recursos humanos y técnicos del Cuerpo de Bomberos de Quijos y la Policía Nacional, quienes se encargan de atender la emergencia.

Los bomberos realizan actualmente las labores de limpieza y habilitación de la vía, mientras que la circulación vehicular en la zona se mantiene parcialmente habilitada. Las autoridades instan a los conductores a transitar con precaución, respetar las señales de tránsito y comunicarse al 9-1-1 ante cualquier emergencia.

🚨#CierreVialQuito | Por siniestro de tránsito.



📍Sector: Tumbaco

🛣️ Dirección: Ruta Viva, ingreso al Escalón de Tumbaco

🚧 Cierre: carril derecho sobre la Ruta Viva



⚠️ Conduce con precaución pic.twitter.com/DXqpWEq0Lx — AMTQuito (@AMT_Quito) January 13, 2026

Además, las autoridades reportaron otro siniestro de tránsito en el sector de Tumbaco, específicamente a la altura del Escalón de Tumbaco, sobre la Ruta Viva. El incidente, que involucró a un vehículo cuyo impacto dañó parte de la vía, obligó a cerrar temporalmente el carril derecho para permitir la atención de la emergencia y garantizar la seguridad de los conductores.

Personal de tránsito y cuerpos de emergencia se encuentran en el lugar, realizando los trabajos de asistencia, regulación vehicular y limpieza de la calzada, mientras se recomienda a los conductores reducir la velocidad, respetar las señalizaciones y extremar precauciones al transitar por este sector.

Washington Martínez, director de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), destacó que los recientes controles implementados en la Ruta Viva y la avenida Simón Bolívar comienzan a mostrar resultados visibles en seguridad vial. “Hemos superado los 70 días sin siniestros causados por vehículos pesados y, en su momento, logramos 55 días sin fallecidos”, indicó.

El último deceso registrado en la Ruta Viva correspondió a un peatón que cruzó por un sitio no autorizado, subrayando la importancia de respetar las normas de tránsito.

Actualmente, los operativos se mantienen en 13 puntos críticos, de los cuales 10 se concentran en la Simón Bolívar y tres en la Ruta Viva, considerados los tramos con mayor historial de accidentes graves. Martínez recalcó que estas acciones buscan reducir los siniestros y proteger tanto a peatones como a conductores en las vías con mayor riesgo de la ciudad.

