Dirigentes barriales de Quito exigen respuesta del Gobierno ante ola de inseguridad

Dirigentes de varios barrios expusieron ayer al Concejo Metropolitano la falta de recursos policiales y la inseguridad que afecta a Quito.

La seguridad en Quito está en alerta. Vecinos de varios barrios denunciaron robos a personas, asaltos a locales comerciales y la falta de presencia policial, durante la sesión extraordinaria del Concejo Metropolitano que se realizó la tarde del lunes 12 de enero.

Le invitamos a que lea: Robos en Quito aumentan 538 %; Comisión de Movilidad analizará regulación delivery

“Los policías no tienen vehículos, motos ni infraestructura; eso es responsabilidad del Gobierno Nacional”, advirtió Cristian Quishpe, coordinador del Cabildo Barrial de Toctiuco. Ante la ausencia de recursos, los vecinos han tenido que organizar colectas y mingas para reparar patrulleros, mientras el consumo de drogas entre jóvenes sigue creciendo.

Estos perritos rescatados en Quito buscan un hogar y te robarán el corazón Leer más

Para Francisco Toaso, presidente del Comité de Seguridad, señaló que algunos barrios pueden quedarse hasta tres meses sin patrullaje cuando los vehículos policiales están dañados. “No es posible que la comunidad tenga que cubrir lo que le corresponde al Estado”, enfatizó.

Sandra Moscoso, del sur de Quito, explicó que los constantes cambios de jefes y personal policial dificultan los proyectos de seguridad. “Hemos solicitado más presencia policial, pero hasta ahora no hay respuestas concretas”, aseguró.

Municipio fortalece prevención y espacios públicos

A pesar de los desafíos, el Municipio de Quito trabaja con las comunidades para mejorar la seguridad. En Toctiuco y Cotocollao, se realizan mingas, ferias de seguridad y recuperación de espacios públicos, fortaleciendo la unión vecinal.

La secretaria de Seguridad, Carolina Andrade, informó que solo en equipamiento policial, Quito invirtió $ 12,8 millones, y sumando al Cuerpo de Agentes y Fuerzas Armadas, la cifra supera los 20 millones, más de la mitad de lo que invirtió el Ministerio del Interior en todo el país en 2024.

En 2025, la ciudad ejecutó 1.834 operativos, retiró 661 armas blancas, incautó armas de fuego y realizó casi 700 controles en corredores como Simón Bolívar, Ruta Viva y Solanda, emitiendo más de 15 mil citaciones a motocicletas con irregularidades.

Estrategia 2026: más control y patrullaje

El alcalde Pabel Muñoz recordó que Ecuador cerró 2025 como el cuarto país más peligroso de la región, una realidad que golpea también a Quito. “Hemos visto con horror lo que ha ocurrido en estos días. Si el país vive un problema de seguridad, la capital lo enfrenta también”, señaló al inicio del encuentro. También anunció que para 2026 se implementará una estrategia basada en tres pilares:

Apoyo a Policía y Fuerzas Armadas con tecnología y equipamiento.

Fortalecimiento del Cuerpo de Agentes de Control con más personal y recursos.

Mayor presencia en espacios públicos mediante operativos constantes.

👮🏻#ControlEnQuito I La tarde de este lunes 12 de enero, el Concejo Metropolitano sesionó de forma extraordinaria, por llamado del alcalde Pabel Muñoz y la Comisión de Seguridad, para revisar la situación de seguridad en la capital. En esta sesión participaron vecinas y vecinos de… pic.twitter.com/87wrz5HblM — Municipio de Quito (@MunicipioQuito) January 13, 2026

Vecinos y autoridades buscan devolver la tranquilidad a los barrios de Quito, mientras la ciudad enfrenta su mayor desafío en seguridad de los últimos años.

La mejor información en tus manos, SUSCRÍBETE A EXPRESO.