¿Cuándo inicia la revisión y matriculación vehicular 2026 en Quito?

Los seis centros de revisión, junto con los de Matriculación Bicentenario y Quitumbe, reabrirán sus puertas

Después de varias semanas de espera, los conductores podrán retomar sus trámites vehiculares en Quito. La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó que desde el 19 de enero de 2026, los seis centros de revisión, junto con los de Matriculación Bicentenario y Quitumbe, reabrirán sus puertas para retomar los procesos.

Te invitamos a leer: ¿Cómo enfrentará Quito la inseguridad en 2026? La estrategia de Pabel Muñoz

La atención se realizará de lunes a viernes, entre las 07:30 y las 17:00, mientras que los sábados los centro de revisión operarán de 07:30 a 12:00. En el caso de los centros de matriculación, el horario será de 08:00 a 16h:30. Para ser atendidos, los usuarios deben obtener una cita en la página web de la AMT.

Retiran cámaras de videovigilancia instaladas por grupos delictivos en Quito Leer más

De acuerdo con la AMT, el cronograma no se modifica: el proceso arranca en febrero con los vehículos cuya placa termina en 1 y avanza de forma progresiva hasta noviembre, cuando corresponde al dígito 0.

No obstante, enero queda abierto para quienes arrastran trámites pendientes de 2025 y para los conductores que prefieran adelantarse y obtener el Permiso Anual de Circulación (PAC) válido para 2026.

Sin modificaciones en el proceso

El procedimiento no trae sorpresas. Los usuarios deberán seguir el mismo camino de años anteriores: ponerse al día con multas, valores o impuestos pendientes y luego agendar la cita para la revisión y matriculación.

Una vez superada la Revisión Técnica Vehicular, el PAC llegará directamente al correo electrónico registrado.

Además, se mantiene activa la opción de matriculación en línea y la atención presencial en los balcones de servicio de Bicentenario y Quitumbe, destinada principalmente a trámites como transferencias de dominio o situaciones especiales que no pueden resolverse de forma digital.

Para los conductores, la recomendación de la institución es planificar con tiempo y no dejar el proceso para última hora.

Vehículos que cumplieron con el trámite en 2025

Según datos de la Agencia Metropolitana de Tránsito, durante el 2025 se matricularon 517.013 automotores, mientras que a través del proceso de Revisión Técnica Vehicular (RTV) se efectuaron 579.430 revisiones

La AMT señaló que estos procesos contribuyen a garantizar que los automotores cumplan con las condiciones técnicas y ambientales exigidas, lo que impacta directamente en la seguridad vial y la reducción de emisiones contaminantes en la capital.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!