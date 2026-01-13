Quito registra cifra histórica de sanciones a libadores: 44 veces más que en 2019

Alarmante aumento de libadores en espacios públicos de Quito: Municipio impuso 44 veces más sanciones en 2025

Operativo de la Agencia Metropolitana de Control de libadores en distintos puntos de Quito.

Los libadores se han tomado los espacios públicos de Quito. Están en parques, plazas, calles aledañas, y en los exteriores de bares y discotecas. Esta situación ha generado preocupación entre ciudadanos y autoridades, debido a los riesgos que representa para la convivencia, la seguridad y el uso adecuado del espacio público.

Ante este escenario, el Municipio de Quito intensificó los controles durante 2025, alcanzando cifras históricas en sanciones por consumo de alcohol en la vía pública.

Cifra récord de sanciones en 2025

La Agencia Metropolitana de Control (AMC) cerró el año 2025 con 5.382 resoluciones sancionatorias contra libadores, una cifra sin precedentes que representa 44 veces más que las 122 sanciones registradas en 2019, durante administraciones anteriores.

Este incremento es el resultado de una estrategia sostenida de control territorial. Solo en 2025, la AMC ejecutó 1.313 operativos enfocados en el consumo y venta de alcohol en el espacio público, con el objetivo de precautelar la convivencia pacífica y reducir escenarios de riesgo en el Distrito Metropolitano de Quito.

Operativos coordinados para reforzar la seguridad

Los controles se realizaron de manera articulada con el Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano y la Policía Nacional, lo que permitió fortalecer la presencia institucional en territorio y garantizar el orden durante las intervenciones.

El supervisor metropolitano de la AMC, Gustavo Chiriboga, destacó que el aumento de sanciones responde a una gestión más eficiente y no a acciones aisladas.

“Lo que la administración de ese entonces logró en todo un año, nosotros lo hicimos en apenas dos semanas”, señaló.

Crecimiento sostenido de sanciones desde 2019

Las cifras evidencian una tendencia creciente en la aplicación de sanciones por consumo de alcohol en espacios públicos:

2019: 122 sanciones

2020: 177

2021: 444

2022: 138

2023: 764

2024: 2.531

2025: 5.382

Este comportamiento refleja el fortalecimiento del liderazgo institucional de la AMC en el control de esta problemática urbana.

Alcaldía destaca el incremento del control

El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, señaló que las acciones de control se han incrementado de manera significativa, evidenciando un crecimiento sostenido y exponencial en la fiscalización del consumo de alcohol en el espacio público. Las autoridades recalcaron que los operativos continuarán, como parte de una política integral para recuperar el espacio público y garantizar la seguridad ciudadana en la capital.

