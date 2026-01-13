Quito reclama seis camiones defectuosos y anuncia acciones penales contra proveedor

La compra de camiones recolectores vuelve al debate sobre contratación pública y control de proveedores

La Empresa Pública Metropolitana de Aseo (EMASEO) aseguró que la recolección de basura en Quito no está en riesgo, pese a los problemas detectados en seis camiones recolectores adquiridos mediante el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Así lo afirmó este martes 13 de enero el gerente de la entidad, Juan Pablo Pozo, durante su comparecencia ante el Concejo Metropolitano, en la que expuso los resultados del peritaje técnico, las acciones legales emprendidas y las medidas adoptadas para proteger los recursos municipales.

Le invitamos a que lea: Robos en Quito aumentan 538 %; Comisión de Movilidad analizará regulación delivery

Pozo inició su intervención aclarando que la empresa mantiene operativa su flota de 176 camiones, tras una reorganización de rutas, turnos y controles. “Hemos reorganizado la flota y los procesos operativos para garantizar que la recolección continúe con normalidad en toda la ciudad”, señaló.

Peritaje técnico confirmó daños ocultos

El gerente informó que el 18 de diciembre de 2025, la Escuela Politécnica Nacional remitió a EMASEO un informe de verificación técnica especializada sobre cuatro de los seis camiones, en el que se determinó la existencia de alteraciones estructurales no autorizadas y daños ocultos, imposibles de detectar a simple vista.

Más de 1.000 restos óseos fueron hallados dentro de escuela del sur de Quito Leer más

Según el informe, estas fallas no estarían relacionadas con el uso operativo, sino con posibles deficiencias de fabricación, lo que descartaría responsabilidad directa del personal de la empresa en su deterioro.

Cronología del problema

Los inconvenientes se remontan a junio de 2025, cuando EMASEO solicitó un diagnóstico integral de su flota tras identificar fallas recurrentes en seis camiones tipo satélite, que impedían su funcionamiento normal. En ese proceso también se detectaron incumplimientos en los mantenimientos que debía ejecutar el proveedor.

Ante esta situación, el 29 de agosto de 2025, la empresa solicitó formalmente la terminación anticipada del contrato, y entre agosto y septiembre se instalaron mesas técnicas interinstitucionales entre EMASEO, el PNUD y el proveedor, para analizar las fallas y revisar el cumplimiento contractual.

Posteriormente, el 22 de septiembre, EMASEO solicitó un peritaje técnico independiente y una auditoría integral del proceso de adquisición de los vehículos.

Acciones legales y reclamo al PNUD

Tras conocerse el informe técnico, EMASEO activó un proceso escalonado de medidas:

23 de diciembre de 2025: solicitud formal al PNUD para ejecutar la garantía técnica y reponer los seis camiones con equipos nuevos, conforme a las especificaciones originales.

29 de diciembre: presentación de una denuncia ante la Fiscalía contra el proveedor, por la presunta entrega de vehículos que no cumplían las condiciones ofertadas.

El director jurídico de EMASEO, Romel Rosales, recordó que la adquisición se realizó en 2023, bajo un marco constitucional y legal vigente.

“La normativa reconoce los tratados internacionales y no existía prohibición para contratar mediante convenios con organismos internacionales”, explicó.

Alcalde Muñoz: “Iremos hasta las últimas consecuencias”

El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, fue enfático al señalar que el Municipio defenderá los recursos públicos.

“Iremos con todo para que se devuelva la totalidad de los recursos o se entregue una nueva flota, y para que el proveedor responda ante la justicia, si corresponde”, afirmó.

Cuestionamientos desde el Concejo

Durante el debate, la concejal Analía Ledesma cuestionó la gestión del proceso y señaló que la ciudad habría sido perjudicada en cerca de un millón de dólares.

Pabel Muñoz pide al Gobierno financiar hasta el 60 % de la ampliación del Metro Leer más

“Estamos llorando sobre la leche derramada. Las acciones legales ya están en Fiscalía, pero es necesario identificar responsabilidades”, sostuvo.

Ledesma solicitó conocer qué funcionario firmó el acta de entrega-recepción, si continúa vinculado a la empresa y el informe técnico que sustenta la figura de los daños ocultos. Además, pidió revisar la correspondencia entre EMASEO y el PNUD desde junio de 2025, para descartar negligencia o retrasos en los reclamos.

La concejal también cuestionó el pago de una comisión al PNUD por su experticia en compras, pese a que —según dijo— el resultado fueron “camiones inservibles”, y reiteró su propuesta de crear una unidad especializada en contratación pública dentro del Municipio, para evitar que este tipo de casos se repitan.

El @ConcejoQuito no está para llorar sobre la leche derramada. Está para actuar.



Propuse crear una unidad adscrita que fortalezca la contratación pública, proteja a los servidores frente a barreras políticas y evite que se repitan presuntas irregularidades y pagos innecesarios. pic.twitter.com/xyP4ZFXxvD — Analía Ledesma García (@analialedesmaec) January 13, 2026

RELACIONADAS Dirigentes barriales de Quito exigen respuesta del Gobierno ante ola de inseguridad

Camiones presentados y fallas tempranas

Los seis camiones recolectores fueron presentados públicamente el 18 de diciembre de 2024, en el sector de La Mariscal, por el alcalde Pabel Muñoz y Jorge Jaramillo, entonces gerente de EMASEO. Sin embargo, trabajadores de la empresa —que pidieron reserva de sus nombres— denunciaron que los camiones elevadores presentaron problemas desde los primeros días de operación.

Un año y 12 días después, el 30 de diciembre de 2025, EMASEO informó oficialmente la solicitud de terminación unilateral y anticipada del contrato.

Caso EMASEO – compra de camiones recolectores de basura



Por tercera vez fracasó el intento de que el gerente de EMASEO explique, ante el Concejo Meteopolitano, el estado de los nuevos camiones



Tuvimos 8 votos a favor, 12 abstenciones y 2 ausencias



Sin embargo, el alcalde… pic.twitter.com/D6doqGI5gr — Andrés Campaña (@campanaUIO) January 6, 2026

Pese al escenario legal y técnico adverso, las autoridades insistieron en que la recolección de basura en Quito está garantizada, mientras avanzan los procesos judiciales y un nuevo esquema de contratación para renovar la flota.“ La ciudad fue perjudicada y eso se debe esclarecer en tribunales, pero el servicio no se ha detenido”, concluyó Pozo ante el Concejo.

La mejor información en tus manos, SUSCRÍBETE A EXPRESO.