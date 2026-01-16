Así se defiende Julio Iglesias de las graves acusaciones en su contra

Julio Iglesias en un evento promocional de “Grandes Éxitos”, en una imagen de archivo previa a las recientes acusaciones.

El cantante español Julio Iglesias rechazó categóricamente este viernes 16 de enero haber abusado, coaccionado o faltado al respeto a mujer alguna. Sus declaraciones surgen como respuesta a las recientes denuncias presentadas por dos antiguas empleadas, un caso que ha cobrado relevancia tras ser difundido por diversos medios de comunicación en España y Estados Unidos.

A través de un mensaje difundido en su cuenta de Instagram, el artista aseguró que las acusaciones carecen de fundamento y afirmó que nunca ha incurrido en conductas de ese tipo. “Nunca había sentido tanta maldad, pero aún me quedan fuerzas para que la gente conozca toda la verdad”, expresó en su comunicado público.

Perfil de las denunciantes y origen de los hechos

Las mujeres que han presentado los cargos contra el cantante formaron parte de su entorno laboral en distintos periodos. Según ha trascendido, una de ellas se desempeñó como empleada del hogar, mientras que la otra cumplía funciones como fisioterapeuta.

De acuerdo con la investigación publicada por medios internacionales, los hechos denunciados habrían ocurrido en distintas residencias del artista ubicadas en la República Dominicana, Bahamas y España.

El proceso judicial y la fase de investigación

Ante la gravedad de los testimonios, la Fiscalía de la Audiencia Nacional de España ha abierto diligencias para evaluar el caso. Como parte del protocolo, se ha previsto la toma de declaraciones de ambas mujeres bajo la figura de testigos protegidos. Las denunciantes cuentan con la representación legal de la organización internacional Women’s Link.

Por su parte, el artista ha contratado los servicios del reconocido abogado José Antonio Choclán para liderar su defensa. El equipo legal de las demandantes informó que ya se han entregado a las autoridades documentos laborales, registros de comunicaciones y otros elementos probatorios que, según sostienen, respaldan sus versiones.

Actualmente, el proceso se encuentra en fase de investigación preliminar y, hasta el momento, no se han formulado cargos formales. Las autoridades españolas continúan en el proceso de recopilación y análisis de información antes de determinar el curso legal de la causa.

