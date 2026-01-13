Julio Iglesias, bajo investigación judicial tras denuncias de dos exempleadas

El cantante español enfrenta una nueva polémica que reabre el debate sobre su figura pública

Julio Iglesias, una de las figuras más reconocidas de la música en español, atraviesa uno de los momentos más delicados de su trayectoria pública. El artista, de 82 años, enfrenta una denuncia en la justicia española tras las acusaciones presentadas por dos exempleadas, quienes relataron presuntos episodios de agresiones y vejaciones sexuales ocurridos en 2021.

Fuentes jurídicas confirmaron que el pasado 5 de enero se presentó una denuncia formal contra el cantante, la cual se encuentra actualmente en fase de revisión. La existencia del proceso se conoció luego de una investigación conjunta difundida por la cadena estadounidense Univisión y el medio español elDiario.es.

Según lo publicado, una trabajadora del servicio doméstico y una fisioterapeuta que prestaron servicios al artista denunciaron haber sido sometidas a situaciones de abuso, acoso sexual y tratos degradantes durante su vínculo laboral.

Hechos ocurridos fuera de España

De acuerdo con la investigación periodística, los hechos denunciados habrían tenido lugar en residencias privadas de Julio Iglesias ubicadas en República Dominicana y Bahamas. Las denunciantes, identificadas con nombres ficticios para preservar su identidad, aseguraron que los episodios ocurrieron mientras cumplían funciones profesionales.

Ambas mujeres coincidieron en describir un ambiente laboral marcado por el abuso de poder y la vulnerabilidad, elementos que ahora son analizados por las autoridades judiciales.

Un historial de controversias

Esta no es la primera vez que el nombre de Julio Iglesias se ve envuelto en disputas legales o mediáticas. A lo largo de los años, el cantante ha enfrentado demandas de paternidad, conflictos familiares y litigios laborales, algunos de los cuales han llegado hasta el Tribunal Supremo español.

Uno de los episodios más conocidos fue el prolongado proceso judicial iniciado por Javier Sánchez Santos, quien buscó durante décadas ser reconocido como hijo biológico del artista. Pese a pruebas genéticas favorables, el caso fue cerrado en 2021 por razones procesales.

Tensiones familiares y litigios

También han trascendido públicamente los desencuentros que mantuvo con su hijo Enrique Iglesias durante los inicios de la carrera musical de este último, un distanciamiento que se prolongó por años y que con el tiempo dio paso a una relación más cercana, aunque siempre discreta.

En 2019, el intérprete perdió un juicio contra el Ayuntamiento de Barcelos, en Portugal, tras reclamar el pago de un concierto realizado años atrás, fallo que volvió a situarlo en el centro del debate público.

Reacciones políticas y culturales

Las denuncias recientes provocaron reacciones inmediatas en el ámbito político español. La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, calificó los testimonios como “escandalosos” y pidió que se investigue a fondo. En la misma línea, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, solicitó que el proceso avance sin concesiones.

El impacto también alcanzó al ámbito cultural. El escritor Ignacio Peyró y la editorial Libros del Asteroide expresaron su consternación, al tiempo que anunciaron una futura edición revisada de la biografía del artista, publicada recientemente.

Una figura bajo escrutinio

Alejado de los escenarios desde hace años, Julio Iglesias ha sido una figura central de la música romántica internacional, con una carrera que incluye millones de discos vendidos y canciones que marcaron generaciones. Sin embargo, estas nuevas acusaciones abren un debate profundo sobre la distancia entre el mito artístico y la responsabilidad personal.

Mientras la justicia avanza en la revisión del caso, el proceso mantiene en vilo a la opinión pública y redefine el lugar que ocupa el artista en el imaginario colectivo.

