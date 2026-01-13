Así es 'El caballero de los siete reinos', el esperado retorno a 'Poniente'

Duncan marcha solo por los caminos de Poniente con una armadura heredada, un escudo de madera y más convicción que experiencia. Huérfano de Lecho de Pulgas, el barrio más pobre de Desembarco del Rey, se presenta como caballero errante tras la muerte de Ser Arlan del Árbol de la Moneda, a quien sirvió como escudero durante años. No tiene tierras, ni estandarte, ni un señor al que responder. Su figura -alta, torpe, silenciosa- avanza hacia el torneo de Vado Ceniza como una apuesta personal: demostrar que, incluso sin linaje ni respaldo, es posible reclamar el nombre de caballero en un mundo que funciona por herencias, títulos y poder.

En ese trayecto aparece Egg, un niño de cabeza rapada y temperamento firme que insiste en convertirse en su escudero. Duncan acepta casi por inercia, sin saber que ese muchacho es en realidad Aegon Targaryen, miembro de la casa que gobierna los Siete Reinos.

La relación entre ambos, marcada por el aprendizaje, la desconfianza inicial y una cercanía que se construye en el camino, articula la historia de El caballero de los Siete Reinos, obra basada en los relatos cortos escritos por George R. R. Martin y publicados entre 1998 y 2010: El caballero errante, La espada leal y El caballero misterioso, y cuya adaptación al streaming se estrena este domingo 18 de enero en la plataforma de HBO.

La serie suma un nuevo episodio al mundo que el escritor creó a lo largo de veinte años, y cuya popularidad alcanzó su cima con la oscura saga sobre ambición, poder y magia, Juego de Tronos.

Un esperado retorno a 'Poniente’

La trama de la serie se desarrolla aproximadamente 90 años antes de los acontecimientos de Juego de tronos y después de los sucesos narrados en La casa del dragón, otro de los exitosos ‘spin offs’ del universo de George R.R. Martin. Los Targaryen aún ocupan el Trono de Hierro, pero los dragones ya se han extinguido y la magia ha dejado de ser una presencia cotidiana. Pese a ello, Poniente atraviesa un periodo de relativa paz: no hay guerras totales ni amenazas sobrenaturales inminentes, pero las tensiones entre casas nobles y la fragilidad del poder siguen latentes. Es un escenario donde los conflictos se manifiestan en torneos, disputas locales y maniobras políticas más contenidas, aunque no menos decisivas.

Y es que El caballero de los Siete Reinos se plantea como una historia de escala más íntima. A diferencia de las narraciones corales centradas en reyes, reinas y grandes casas, esta serie adopta un único punto de vista: el de Duncan.

Ira Parker, director creativo de la serie, lo ha explicado así: “En esta serie partimos desde abajo, comenzamos literalmente desde el nivel más bajo. No estamos con los señores y las damas, ni con los reyes y las reinas”. Esa elección narrativa permite recorrer los “bajos” de Poniente: herreros, titiriteros, soldados y pequeños nobles que viven al margen de las grandes decisiones del reino.

Pero la primera temporada pone a Duncan y a Egg en contacto con figuras centrales de la casa Targaryen como el príncipe Baelor, el príncipe Maekar y Aerion Fuegoscuro. A través de estos encuentros, la serie muestra una dinastía que conserva el poder, pero ha perdido el elemento que la legitimaba ante el pueblo: los dragones. Parker resume ese contexto histórico con una imagen directa: “Cincuenta años después de los dragones, la gente empieza a hacerse la pregunta: ‘Bueno, ¿por qué seguimos permitiendo que estén en el poder?’”

La primera temporada consta de seis episodios. Peter Claffey interpreta a Ser Duncan el Alto y Dexter Sol Ansell da vida a Egg.

Duncan y a Egg entran en contacto con figuras centrales de la casa Targaryen como el príncipe Baelor y el príncipe Maekar. Cortesía

Reír de lo que espanta

Uno de los rasgos que distingue a la serie es la convivencia entre momentos de comedia y situaciones oscuras.

El humor surge de contextos adversos, sin eliminar la violencia ni los dilemas morales propios de Poniente. El actor Peter Claffey ha indicado que el equilibrio fue una preocupación constante: “No puedes exagerarlos porque estás en el mundo de Juego de Tronos. Si se exageran, simplemente te sacan por completo de la historia”.

La serie mantiene escenas de brutalidad, intrigas y consecuencias físicas y emocionales complejas, al igual que su precursoras, Juego de Tronos y La casa del dragón, pero introduce pausas que alivian la tensión sin romper la coherencia del mundo.

Ese tono mixto permite mostrar la dureza de la vida medieval desde una perspectiva más cercana. Parker lo define como “comedia a partir de situaciones terribles”, una herramienta narrativa que facilita la exposición del pasado de Duncan y la complejidad de su vínculo con su antiguo mentor. “Dunk está de pie junto a esa tumba pensando en lo bueno y en lo malo… es importante mostrar ambos lados para que no sea solo alguien elogiando y pensando en lo grandiosa que fue esa persona”, afirma el director creativo sobre una de las escenas iniciales.

Curiosamente, incluso antes de su estreno global, El caballero de los Siete Reinos ya ha sido renovada para una segunda temporada. La nueva entrega entrará en producción en diciembre y tiene previsto su estreno para 2027.

