Por qué Kylie Jenner apareció como “Jenner-Chalamet” en su mesa de los Golden Globes

Timothée Chalamet obtuvo su primer Globo de Oro en la edición 2026, tras imponerse en la categoría de mejor actor principal en comedia o musical por su trabajo en Marty Supreme. El reconocimiento llegó luego de cuatro nominaciones previas y marcó uno de los momentos más comentados de la ceremonia realizada el 11 de enero en Beverly Hills.

El actor, nominado anteriormente por Call me by your name, Beautiful boy, Wonka y A complete unknown, subió al escenario visiblemente conmovido y centró su discurso en el valor de la constancia. “Mi padre me inculcó un espíritu de gratitud mientras crecía: ‘Siempre hay que estar agradecido por lo que se tiene’. Eso me ha permitido salir de la ceremonia en el pasado con las manos vacías y la cabeza alta, agradecido simplemente por estar aquí”, expresó.

Y añadió: “Pero mentiría si dijera que esos momentos no han hecho que este momento sea mucho más dulce”.

Dirigida por Josh Safdie, Marty Supreme sigue la historia de Marty Mauser, un joven que intenta abrirse camino en el tenis de mesa. Durante su intervención, Chalamet agradeció al realizador y al elenco integrado por Gwyneth Paltrow, Odessa A’zion, Tyler Okonma, Fran Drescher y Kevin O’Leary.

El discurso de Timothée Chalamet

“Josh Safdie, gracias desde el fondo de mi corazón. Gracias por este papel. Gracias por creer en mí”, señaló el actor, quien recibió el premio de manos de Jennifer Lopez.

En la categoría, Timothée Chalamet compitió con George Clooney, Leonardo DiCaprio, Ethan Hawke, Lee Byung-hun y Jesse Plemons. Al referirse a sus colegas, afirmó que “esta categoría está muy reñida”.

Marty Supreme ha mantenido una presencia constante en la temporada de premios y registra una recaudación global de 84 millones de dólares. Su estreno en Ecuador está previsto para este mes de enero.

La tarjeta que encendió la polémica. Instagram

¿Están comprometidos Kylie Jenner y Timothée Chalamet?

Durante la ceremonia estuvo acompañado por su novia de tres años Kylie Jenner. Aunque no desfilaron juntos por la alfombra roja, fueron captados compartiendo gestos de afecto en distintos momentos de la gala. Antes de subir al escenario, el actor se acercó a su mesa para besar a su pareja y, al final de su discurso, la mencionó de forma directa:

“A mis padres y a mi pareja, los quiero. Muchas gracias”.

Uno de los detalles que no pasó desapercibido en redes sociales fue la tarjeta de ubicación de la mesa, en la que Jenner figuraba como ‘Kylie Jenner-Chalamet’.

Sobre este punto, la experta en protocolo y etiqueta Nadia Díaz, mentora de Miss Right, explicó que este tipo de designaciones no implica una unión legal. Según indicó, en eventos de alto perfil “los ‘event planners’ suelen usar el apellido del acompañante para referirse a la pareja como una sociedad y facilitar la logística y las relaciones públicas”, y aclaró que “no se está dando un título legal a la mujer, solo es una forma de cortesía con la pareja oficial invitada”.

